ATP Doha 2024: Lorenzo Sonego cede all’esordio al russo Kotov

Si ferma subito il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Doha. Un brutto esordio quello del piemontese, che ha sofferto probabilmente anche il forte vento nel match contro il russo Pavel Kotov. Il numero 65 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e quarantanove minuti di gioco al termine di un match comunque chiuso tra i mille rimpianti per l’azzurro, che aveva in controllo la seconda frazione.

Numeri bassi con la prima per Sonego, che ha vinto il 57% dei punti quando ha servito essa. Lorenzo ha chiuso con 19 vincenti e 10 errori non forzati, mentre per Kotov ci sono 22 vincenti e 14 non forzati. Troppe le palle break concesse dall’azzurro, ben dieci.

Inizio di partita disastroso per Sonego, che perde immediatamente il servizio in apertura e poi con Kotov che doppia il break nel terzo game, portandosi rapidamente sul 4-0. Addirittura il russo ha ben tre palle per portarsi sul 5-0, ma Sonego le annulla e vince il suo primo game. Il set è comunque compromesso e lo vince Kotov per 6-2.

Nel secondo set si ribalta tutto, perchè Sonego scappa sul 3-0 con il break nel secondo gioco. Il quarto game è assolutamente folle e decisivo. Succede veramente di tutto con Sonego che ha ben sei palle break per salire 4-0, ma non riesce a sfruttarne neanche una. Kotov si salva e da quel momento cambia nuovamente l’inerzia del match. Nel nono gioco il russo è anche fortunato con un nastro clamoroso a procurarsi una palla break e alla fine arriva l’errore di Sonego. Kotov chiude 6-4 e vola al secondo turno.