ATP Doha 2024, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel tabellone di doppio

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel tabellone di doppio del torneo ATP 250 di Doha, in Qatar: la coppia italiana supera il duo composto dal tedesco Andreas Mies e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-2 6-7 (4) [10-7] in un’ora e 54 minuti di gioco. Nell’ultimo atto sfida alla coppia numero 1 del seeding, formata dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus.

Nel primo set tutti i tennisti in campo tengono il primo turno in battuta. L’equilibrio però si spezza a partire dal quinto game: Musetti e Sonego tolgono la battuta ad entrambi gli avversari, sempre al punto decisivo, mentre i due azzurri tengono ognuno il proprio turno al servizio a quindici e chiudono sul 6-2 in 33 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti fino al sesto game, poi gli azzurri si portano sullo 0-40 in risposta nel settimo gioco. Mies e Smith recuperano e si salvano al punto decisivo, ma il break della coppia italiana arriva a quindici nel nono game. Gli azzurri vanno a servire per il match, ma cedono la battuta a quindici. Si va al tiebreak: Mies e Smith vanno sul 2-0, ma vengono raggiunti sul 3-3. Dopo il cambio di campo, però, i due allungano sul 6-3 e chiudono sul 7-4 dopo 64 minuti.

Nel match tiebreak (a 10 punti) Mies e Smith scattano sul 2-0, ma si fanno subito raggiungere sul 2-2. Si procede punto a punto ed i due azzurri mettono per la prima volta la testa davanti sul 5-4, ma si gira ancora in situazione di parità sul 6-6. Gli azzurri allungano sull’8-6, Mies e Smith accorciano sul 7-8, ma Musetti e Sonego vincono gli ultimi due punti col servizio a disposizione e chiudono sul 10-7 dopo 17 minuti.

Le statistiche premiano gli azzurri, che conquistano l’80% di punti sulla prima di servizio ed il 60% sulla seconda, conquistando nel complesso 72 punti contro i 62 della coppia avversaria. Gli azzurri convertono 3 delle 7 palle break avute e ne annullano una delle due concesse.