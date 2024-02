ATP Delray Beach 2024: Taylor Fritz e Tommy Paul si sfideranno per il titolo in Florida

Si sono disputate nella notte italiana le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach, appuntamento ormai tradizionale che va in scena nel continente americano. Che il vincitore sia a stelle e strisce lo si sa fin dagli accoppiamenti delle semifinali, riservati a soli USA: andiamo a vedere come sono andate.

In quella disputata per prima, che rispetta peraltro le previsioni del tabellone vista la presenza dei numeri 2 e 3 del tabellone, Tommy Paul sovverte il pronostico battendo in maniera nettissima Frances Tiafoe. Un 6-2 6-2 in un’ora e poco più che non ammette repliche, in virtù di quattro break ben assestati dal ventiseienne del New Jersey.

Quanto alla seconda semifinale, invece, contro Taylor Fritz è bravo Marcos Giron a reggere per un set. E lo è anche a non demordere dopo un lungo secondo game nel quale perde il servizio per poi riprenderselo subito dopo molto rapidamente. Nell’incerto tie-break sono tre le chance di chiudere per il nativo di San Diego e una per quello di Thousand Oaks, entrambe città californiane: è Fritz a farcela, prima di involarsi e chiudere per 7-6(8) 6-2.

Per entrambi i giocatori la situazione di classifica è ormai ben definita: Fritz un posto lo perderà comunque, diventando numero 10, mentre per Paul rimane il 14°. L’uno è alla sua dodicesima finale sul circuito ATP, l’altro alla quinta: i rispettivi bilanci sono di 6-5 e 2-2.