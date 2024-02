ATP Delray Beach, Taylor Fritz vince la finale del lunedì: Paul ko in due set

Taylor Fritz è di nuovo campione di Delray Beach. Nella finale del torneo californiano, spostata a oggi a causa della forte pioggia, ha praticamente dominato l’ultimo atto, il derby contro Tommy Paul: un 6-2 6-3 in un’ora e quaranta minuti che permette al ventiseienne di San Diego di mantenere la decima piazza nel ranking ATP con un piccolo margine su Stefanos Tsitsipas.

Nel primo set è una vera e propria mattanza. La prima di servizio del numero 14 al mondo non entra praticamente mai e con la seconda rende anche sotto al 50%; Fritz può così sferrare il colpo giusto nel quarto gioco, salendo così sopra 4-1. Paul va vicino a riaprire la frazione salendo 0-40 nel settimo game, ma il nativo di San Diego riesce a sopravvivere e anzi riesce anche a brekkare nuovamente l’avversario.

Secondo set invece più equilibrato. Taylor Fritz perde un po’ di confidenza, anche perché Paul inizia a essere più aggressivo e si ritrova altre quattro chance di break tra quinto e settimo game. Ma il numero 10 al mondo se la cava in qualche maniera al termine di due game lunghissimi e, come in chiusura di primo set, riesce a prendersi la battuta dell’avversario alla terza occasione utile, portandosi così a casa il torneo.

Taylor Fritz vince grazie alla sua freddezza quando si ritrova in condizioni difficili: ottiene palle break in tre giochi (cinque complessive) e le sfrutta in ogni situazione, mentre in difesa salva sette opportunità che avrebbero dato una forte mano a Paul.