ATP Cordoba 2024: nel giorno di Darderi avanti Carballes Baena, out Altmaier e Schwartzman

Giunta al termine un’altra giornata di primi turni all’ATP 250 di Cordoba, in Argentina. Frequentatissimo dai giocatori di lingua spagnola e, più in generale, dai terraioli di razza, questo torneo ha visto anche un po’ d’Italia emergere bene.

Il nome è quello di Luciano Darderi, nato a Villa Gesell, ma di doppio passaporto e in Italia da quando aveva 10 anni: il tricolore, in pratica, ce l’ha accanto da sempre. Il 4-6 6-1 6-2 sul cileno Tomas Barrios Vera gli permette di guadagnarsi un appuntamento con l’austriaco Sebastian Ofner.

La maggiore sorpresa riguarda il 5-7 6-3 6-4 con cui l’argentino Federico Coria rimonta il tedesco Daniel Altmaier, raggiungendo il veterano del rosso spagnolo Albert Ramos Vinolas. E sempre rimanendo in Argentina, da sottolineare il risultato del qualificato Roman Andres Burruchaga contro Diego Schwartzman. E ci si domanda, a questo punto, se il Peque tornerà mai quello degli anni migliori.

Un particolare curioso del tabellone: in alto ci sono tutte sfide Argentina-Spagna, mentre troviamo più variabilità in basso. Un segnale particolare, che in questo caso è anche buono per Darderi. Ma lo è anche per molti nomi poco attesi: non per caso questo è storicamente il torneo delle sorprese.

RISULTATI ATP 250 CORDOBA

Coria (ARG)-Altmaier (GER) [5] 5-7 6-3 6-4

Carballes Baena (ESP)-Navone (ARG) [WC] 3-6 6-3 6-3

Burruchaga (ARG) [Q]-Schwartzman (ARG) 6-1 4-6 6-4

Tirante (ARG) [LL]-Comesana (ARG) [WC] 6-1 7(7)-6(4)

Darderi (ITA) [Q]-Barrios Vera (CHI) 4-6 6-1 6-2

Zapata Miralles (ESP)-Garin (CHI) 1-6 7-6(3) 3-0 rit.

Varillas (PER)-Hanfmann (GER) 7-5 6(1)-7(7) 1-6