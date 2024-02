ATP Buenos Aires 2024: debutto vincente per Luciano Darderi, concede solo tre game a Navone

Non fa molta fatica Luciano Darderi nell’esordio dell’ATP 250 di Buenos Aires. Il vincitore di Cordoba prosegue la sua striscia positiva allungandola a otto incontri vinti di fila: l’argentino Mariano Navone cede nettamente per 6-2 6-1 nella capitale argentina. Prossimo avversario uno tra l’altro padrone di casa Sebastian Baez (già battuto a Cordoba) e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Il primo set parte subito alla grande per Darderi, che ai vantaggi porta via subito la battuta a Navone. I turni di servizio scorrono tutto sommato tranquilli per l’italiano, che tiene a bada con buona facilità il suo avversario e poi gli strappa un’altra volta il servizio per chiudere 6-2 in meno di 40 minuti.

Qualche game lottato in più, ma nel complesso ancora più controllo, per Darderi nel secondo parziale. Navone non riesce sostanzialmente mai a uscire da qualsivoglia tipo di difficoltà: un break, poi un altro ed è già 5-0. Qualche difficoltà per chiudere il classe 2002 ce l’ha, ma può alla fine festeggiare in anticipo di un giorno con soddisfazione il proprio compleanno.

Troppo più efficace Darderi in quest’ora e 16 minuti di match, e anche dai numeri lo si vede: 72% di punti vinti con la prima e 62% con la seconda, contro il 48% e il 50% di Navone. Una bella prova, in sostanza, in vista di un secondo turno inevitabilmente più complicato per le differenti ragioni che propongono i potenziali avversari.