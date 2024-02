Atletica, Zaynab Dosso sfreccia veloce, ma il muro dei 7 secondi resiste. Terza al mondo…

Zaynab Dosso cercava la grande impresa ai Campionati Italiani Indoor: scendere sotto il fantomatico muro dei sette secondi sui 60 metri, sfondando la barriera per eccellenza nello sprint puro ed entrando nel mito dell’atletica tricolore. L’emiliana, accreditata di un roboante 7.02 corso a Torun settimana scorsa (terza prestazione mondiale stagionale e ovviamente record italiano), ha vinto al PalaCasali in totale disinvoltura, ma non è riuscita nel suo intento.

La 24enne si è imposta con il tempo di 7.06, uscendo in maniera convincente dai blocchi di partenza (0.134 il crono di reazione) e poi brillando in accelerazione, prima di un lanciato sciolto. Serviva probabilmente lo stimolo di una rivale di rango per spingersi ben oltre. Alle sue spalle, distaccate, si sono piazzate Gloria Hooper (7.31) e Carlotta Fedriga (7.33). Stiamo parlando di un riscontro comunque sontuoso e che fino a poche settimane fa avrebbe rappresentato il primato nazionale. La nostra portacolori ci ha abituato troppo bene e ormai certi risultati lasciano l’appetito in bocca.

Zaynab Dosso ha comunque raccolto importanti risposte in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. L’azzurra ha tutte le carte in regola per inseguire un risultato di lusso nella rassegna iridata, visto che ormai sembra essere entrata in una nuova dimensione e che sembra essere in grande forma fisica: terza nelle liste stagionali con 7.02 dietro a Julien Alfred da Saint Lucia (6.99) e alla polacca Ewa Swoboda (7.01).