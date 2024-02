Atletica, Sara Fantini e Daisy Osakue illuminano gli Assoluti di lanci a Mariano Comense. Tappa verso la Coppa Europa

Nel weekend del 24-25 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani invernali di lanci. Sarà Mariano Comense (in provincia di Como) a ospitare la rassegna che metterà in palio 18 titoli tra assoluti, promesse, e juniores+allievi. Si cercano anche indicazioni utili per varare la squadra che parteciperà alla Coppa Europa di specialità, in programma il 9-10 marzo a Leiria (Portogallo). Le azzurre di punta saranno Sara Fantini e Daisy Osakue, tra lancio del martello e lancio del disco.

L’emiliana, quarta e sesta nelle ultime due edizioni dei Mondiali, ha toccato 70.10 metri a Lucca precedendo Rachele Mori e Cecilia Desideri. La piemontese, dodicesima a Budapest e alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha vinto la tappa del World Continental Tour disputata a Melbourne con un rilevante 61.57. Tra gli altri ammessi spiccano Alessio Mannucci (disco), Giorgio Olivieri (martello), Federica Botter (giavellotto), Michele Fina (giavellotto), Roberto Orlando (giavellotto), Marco Lingua (martello), Simone Falloni (martello), Giovanni Faloci (disco).