Atletica, Samuele Ceccarelli in ombra totale: il Campione d’Europa non svolta, gran fatica sui 60 metri

Samuele Ceccarelli è senza dubbio e in maniera acclarata l’ombra di se stesso. Meno di un anno fa si laureava Campione d’Europa dei 60 metri con una prova di forza davanti a Marcell Jacobs, correndo un sontuoso 6.47. In questa stagione non riesce a decollare e ormai sembra difficile che possa ricoprire un ruolo da protagonista, o quantomeno da outsider, ai Mondiali Indoor che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.

Il toscano non ha incantato a Berlino, sede di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera): dopo il 6.65 in batteria (eguagliando il suo stagionale), in finale si è espresso in un alto 6.69 e ha chiuso in quinta posizione. Partenza decisamente macchinosa, primi dieci metri in apnea, poi manca anche tutta l’accelerazione e sul lanciato non riesce mai a spingere, arrancando in maniera evidente e con un gesto tecnico ben lontano da quello sublime ammirato nel 2023.

I tempi di questa annata agonistica certificano tutte le difficoltà di Samuele Ceccarelli, che ha aperto l’anno con una fastidiosa influenza e che non è mai riuscito a trovare il guizzo che tutti gli appassionati si aspettavano: 6.69 e 6.65 a Dortmund, 6.73 e 6.74 a Ostrava, 6.75 a Parigi, 6.70 e 6.66 ad Ancona (perdendo la gara degli Assoluti contro Chituru Ali), 6.65 e 6.69 stasera. Il meglio del Pianeta è ben distante, l’auspicio è che a Glasgow si riesca a tirare fuori il coniglio del cilindro per poi ritrovarsi in vista dell’intensa estate che prevede Europei a Roma e Olimpiadi di Parigi 2024.

A vincere la gara è stato il camerunense Emmanuel Eseme con il record nazionale di 6.55. Alle sue spalle si sono piazzati l’austriaco Markus Fuchs (6.60) e il cubano Reynier Mena (6.61). Meglio di Ceccarelli ha fatto anche il tedesco Robin Ganter (6.66), mentre Jeremiah Azu ha accusato un fastidio muscolare a metà gara e ha chiuso al passo in 9.11.