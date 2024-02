Atletica, Ossama Meslek straccia il record italiano: nuova spallata sui 1500 metri

Ossama Meslek ha migliorato il già suo record italiano dei 1500 metri indoor. Il 26enne ha corso uno splendido 3:35.63 a Torun (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il vicentino ha abbassato di quattro decimi il precedente primato di 3:36.04 siglato sabato pomeriggio a Metz, quando si era ripreso lo scettro dopo il sorpasso subito prima da Pietro Arese (3:37.03 a Padova) e poi da Federico Riva (3:36.74 a Miramas), che si sono alternati al comando della graduatoria del Bel Paese nel giro di una settimana.

L’azzurro ha anche agguantato il minimo per i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Ossama Meslek ha disputato una gara molto accorta, poi quando mancavano tre giri al termine si è inserito nelle posizioni di vertice e ha corso con grandissima personalità. A quel punto è rimasto un po’ esterno e ha dovuto fare a spallate con lo spagnolo Adel Mechaal (3:35.63), chiudendo al quinto posto nella gara vinta dall’etiope Samuel Tefera (3:34.61 per il due volte iridato in sala) davanti al connazionale Biniam Mehary (3:34.83) e al sudafricano Thepo Shite (3:35.06).

La disciplina sta vivendo un momento particolarmente frizzantino alle nostre latitudini, con un continuo abbassamento del record italiano sotto l’impulso di tre atleti, ma i migliori al mondo sono ancora un po’ lontani. L’auspicio è che gli azzurri, stimolati da questa grande concorrenza interna, continuino a ottenere degli importanti progressi in modo da scalare le gerarchie internazionali. Negli ultimi due anni il primato nazionale è stato abbassato di un secondo e mezzo (3:37.29 di Meslek a Birmingham nel 2022).