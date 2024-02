Atletica, Ossama Meslek batte Arese e Riva: record italiano dei 1500, tre padroni in 18 ore!

Ossama Meslek ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il nuovo record italiano dei 1500 metri. Un primato nazionale indoor davvero frizzantino e mobile, visto che ha cambiato padrone per tre volte nel giro di una settimana: sabato scorso Pietro Arese lo aveva strappato proprio a Meslek dopo due anni con il 3:37.03 di Padova, ieri sera Federico Riva si era esaltato a Miramas (Francia) con 3:36.74 e oggi Meslek si è scatenato a Metz con un sontuoso 3:36.04.

Il 27enne, nato a Vicenza da genitori marocchini, si è ripreso quel record guadagnato nel 2022 con il 3:37.29 di Birmingham e detenuto fino a sabato scorso. L’azzurro è passato ai 500 metri in 1:11 e a due giri dalla fine era quarto, dopo che le lepri si sono staccate adempiendo al proprio compito. Il nostro portacolori ci ha creduto, è rientrato su uno dei due battistrada (il sudafricano Tshepo Tshite) e lo ha superato, chiudendo al secondo posto con il nuovo primato nazionale. La gara è stata vinta dal kenyano Vincent Kibet Keter (3:34.80).

I tre azzurri si stanno sfidando a distanza, abbassando progressivamente il tempo e dimostrando un eccellente stato di forma. La specialità è decisamente in salute alle nostre latitudini e ci sarà ancora il tempo di migliorarsi, a questo punto abbattere il muro di 3’36” non è più un’ipotesi surreale. Meslek, Riva ed Arese proveranno a togliersi soddisfazioni ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, prima tappa di una lunga stagione che culminerà con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024.