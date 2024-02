Atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2024: orari, ordine delle gare, programma, streaming

Sono subito 11 i titoli che verranno assegnati quest’oggi nel corso della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor 2024 di atletica leggera al PalaCasali di Ancona. Si preannuncia grande spettacolo in diverse specialità, grazie alla presenza di alcuni big del movimento azzurro e di giovani talenti in rampa di lancio ma già molto competitivi.

Occhi puntati sulla pedana del lungo, in cui vedremo in azione prima Larissa Iapichino nella gara femminile e poi Mattia Furlani (oltre al promettente 15enne Daniele Inzoli) a caccia di segnali positivi in vista dei Mondiali in sala di Glasgow. In evidenza anche gli ostacoli con il primatista nazionale Lorenzo Simonelli ed una Veronica Besana in grande forma dopo il recente record italiano U23.

Tanta curiosità anche per il duello nei 1500 metri tra Pietro Arese e Federico Riva, mentre nell’asta Elisa Molinarolo proverà a riprendersi il primato tricolore indoor dopo lo splendido 4.63 di due settimane fa a Stoccolma. Protagonista inoltre la marcia con Francesco Fortunato nei 5000 metri e con Valentina Trapletti e Alexandrina Mihai nei 3000 su pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2024 di atletica leggera. Il day-1 della rassegna tricolore al coperto verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.00 alle 16.30 (tutte le altre gare saranno visibili su atletica.tv). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ATLETICA OGGI

Sabato 17 febbraio

9.15 Pentathlon, 60 ostacoli

9.30 Eptathlon, 60 metri

9.50 Pentathlon, salto in alto

10.05 Eptathlon, salto in lungo

11.00 Eptathlon, getto del peso

11.50 Pentathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, salto in alto

12.45 Pentathlon, salto in lungo

13.15 60 ostacoli (femminile), batterie

13.35 60 ostacoli (maschile), batterie

13.35 Salto in lungo (femminile)

14.30 Salto in alto (maschile)

14.35 3000 metri di marcia (femminile)

14.40 Salto con l’asta (femminile)

15.05 400 metri (femminile), batterie

15.10 Salto in lungo (maschile)

15.20 400 metri (maschile), batterie

15.35 Pentathlon, 800 metri

15.45 1500 metri (maschile)

15.55 1500 metri (femminile)

16.10 60 ostacoli (maschile), finale

16.20 60 ostacoli (femminile), finale

16.35 5000 metri di marcia (maschile)

