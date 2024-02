Conegliano-Chieri oggi in tv, semifinale Coppa Italia volley femminile: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 17 febbraio (ore 15.00) si gioca Conegliano-Chieri, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. A Trieste va in scena il confronto tra la corazzata veneta, imbattuta nel corso di questa stagione, e la compagine piemontese. Le Campionesse d’Italia e detentrici del trofeo partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la capolista della Serie A1 non dovrà sottovalutare la quinta forza del campionato, capace di eliminare la più blasonata Novara ai quarti di finale.

Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, in palio la qualificazione alla finale da giocare domani contro la vincente della sfida tra Milano e Scandicci (semifinale in programma alle ore 18.00). Conegliano si affiderà alla bomber Isabelle Haak, alla regia di Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, alla centrale Sarah Fahr, al libero Monica De Gennaro. Chieri punterà soprattutto sulla bomber Kaja Grobelna, sul martello Loveth Omoruyi e sulla palleggiatrice Ofelia Malinov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Chieri, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Per l’occasione non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO CONEGLIANO-CHIERI VOLLEY OGGI

Sabato 17 febbraio

Ore 15.00 Semifinale Coppa Italia volley femminile: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri – Diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

PROGRAMMA CONEGLIANO-CHIERI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.