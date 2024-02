Atletica, mezzofondo italiano protagonista a Lione: debutta Sabbatini, fari puntati su Meslek nei 1500

Un nuovo weekend di meeting internazionali di atletica leggera comincia quest’oggi a Lione, che si appresta ad ospitare una tappa Silver del World Indoor Tour 2024. Riflettori puntati in casa Italia sul mezzofondo, con tanti azzurri impegnati nella kermesse francese a caccia di riscontri incoraggianti in vista dei Mondiali in sala di Glasgow e soprattutto della stagione all’aperto.

Prima gara dell’anno per Gaia Sabbatini, capace di scendere nella scorsa stagione a 4:01.24 nei 1500 metri all’aperto portandosi al secondo posto nelle liste nazionali all-time. Sempre su questa distanza, vedremo in azione anche la finalista mondiale di Budapest 2023 Ludovica Cavalli, oltre a Marta Zenoni e Martina Tozzi. Tra gli uomini è annunciata la presenza di Joao Bussotti e del primatista indoor tricolore Ossama Meslek, per quella che sarebbe la sua terza competizione in meno di una settimana.

In evidenza anche il primo 800 stagionale di Elena Bellò e Francesco Pernici, mentre nei 3000 metri sono attesi in gara Federica Del Buono, Micol Majori ed Elisa Bortoli tra le donne e Yassin Bouih, Francesco Guerra e Jacopo De Marchi tra gli uomini. Torna in pista sui 400 metri Lorenzo Benati dopo i 47.09 di Ancona e Ostrava, mentre per quanto riguarda gli ostacoli gareggeranno Hassane Fofana in campo maschile ed il trio formato da Giada Carmassi, Nicla Mosetti ed Elena Carraro al femminile.