Atletica, Larissa Iapichino: “Ho margini tecnicamente, la misura è importante”

Larissa Iapichino ha illuminato la scena nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana ha vinto la gara di salto in lungo con la misura di 6.80 metri, firmata al terzo tentativo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha così firmato il proprio stagionale, migliorandosi sensibilmente rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane in occasione delle vittorie di Sabadell (6.62) e di Belgrado (6.68).

Larissa Iapichino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È un passo avanti rispetto alle prime gare dell’anno quindi sono molto contenta. È comunque una misura importante anche se tecnicamente sento di avere margine. Ormai si lavora sui dettagli. Non vedo l’ora di rivedere tutte le mie avversarie internazionali: il Mondiale indoor è un contesto magnifico e noi siamo un gruppo affiatato”.