Atletica, Iliass Aouani prova a riprendersi il record italiano: Maratona di Osaka per battere Crippa

Iliass Aouani proverà a riprendersi il record italiano di Maratona, che gli è stato sfilato domenica mattina a Siviglia da Yeman Crippa. Il trentino ha timbrato un valido 2h06:06 e il milanese proverà a controbattere alla Maratona di Osaka, che andrà in scena nella notte italiana tra sabato e domenica lungo le strade della metropoli giapponese.

Il portacolori delle Fiamme Azzurre, primatista nazionale fino a cinque giorni fa con il crono di 2h07:16 timbrato a Barcellona nel 2013, cercherà un risultato di lusso in terra nipponica, utile anche per meritarsi uno dei tre posti a disposizione per le Olimpiadi di Parigi 2024. a sfida interna per meritarsi la convocazione ai Giochi riguarda Yeman Croppa, Iliass Aouani, Eyob Faniel, Daniele Meucci, Neka Crippa e Yohanes Chiappinelli.

Si tratta del terzo impegno stagionale per il 28enne allenato da Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp di San Rocco a Pilli (in provincia di Siena). Negli ultimi mesi ha preso parte al Cross del Campaccio e alla mezza maratona di Siviglia, chiusa con il personale di 1h01:32. A Osaka sono annunciati big di rilievo come l’ugandese Stephen Kissa (quinto agli ultimi Mondiali) e gli etiopie Adeledelew Mamo e Yihunilign Adane.