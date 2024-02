Atletica, Chituru Ali è tornato! Scende sotto 6.60 e batte Ceccarelli, ombra del Campione d’Europa

Samuele Ceccarelli è troppo lontano dalla forma dei giorni migliori. Il Campione d’Europa dei 60 metri è l’ombra di se stesso: lo scorso anno trionfava ai Campionati Italiani Indoor e nella rassegna continentale battendo Marcell Jacobs, in questa stagione si esprime su tempi troppo alti e faticando soprattutto nella fase di transizione tra accelerazione e lanciato. Il toscano non è riuscito a invertire la rotta agli Assoluti andati in scena al PalaCasali di Ancona, chiudendo al secondo posto con il tempo di 6.66. Il 23enne ha infatti perso il duello con uno scatenato Chituru Ali.

Il gigante comasco, ritornato poche settimane fa dopo un lunghissimo infortunio, ha fatto la differenza nello spalla a spalla, brillando in velocità e sverniciando l’avversario diretto. Il classe 1999 si è imposto con il tempo di 6.57, ritoccando così di quattro centesimi il personale siglato un paio di anni fa sempre nel capoluogo marchigiano. Il finalista sui 100 metri agli Europei 2022 sembra essere pienamente recuperato e ora è pronto per continuare a crescere a livello cronometrico, già in occasione dei Mondiali Indoor che andranno in scena tra due settimane a Glasgow.

Chituru Ali si è tolto davvero un peso dopo mesi molto difficili e a fine gara si è tolto la maglia delle Fiamme Gialle, mostrando i muscoli in maniera perentoria. Ali ritrovato, Ceccarelli da recuperare, terzo Marco Ricci (6.69) davanti a Mame Moussa Ndiaye (6.70) e Jim Folajin Fonseca (6.71).