A che ora Sonego-Dimitrov oggi in tv, ATP Rotterdam: dove vederlo, programma, streaming

Oggi, mercoledì 14 febbraio, scenderà in campo per il primo turno dell’edizione 2024 del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 di Rotterdam di tennis l’azzurro Lorenzo Sonego, il quale avrà subito un esordio probante, essendo opposto al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 6 del seeding.

Si tratta del primo incrocio in assoluto tra i due: la sfida si giocherà sul Centre Court e sarà la seconda a partire dalle ore 11.00. I due scenderanno in campo dopo il match tra il qualificato canadese Denis Shapovalov e la wild card transalpina Gael Monfils, ma l’incontro comunque non inizierà prima delle 13.00.

La diretta tv di Sonego-Dimitrov del torneo di Rotterdam 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 500 ROTTERDAM 2024

Mercoledì 14 febbraio – Centre Court

Dalle ore 11:00

Denis Shapovalov (Canada, Q)-Gael Monfils (Francia, WC)

Non prima delle ore 13:00

Lorenzo Sonego (Italia) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 6) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP 500 ROTTERDAM 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.