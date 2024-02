A che ora Sonego-Dimitrov, ATP Rotterdam 2024: dove vederlo in tv e streaming

Debutto anche per Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Rotterdam. Il torinese si ritrova contro Grigor Dimitrov: contro il bulgaro non ha precedenti, e per entrambi c’è più di una motivazione per far bene in terra olandese.

Sonego, infatti, è al rientro dopo gli Australian Open, dove si è dovuto fermare al secondo turno di fronte a Carlos Alcaraz. Diversamente, Dimitrov è arrivato in finale a Marsiglia dopo che, al terzo turno in quel di Melbourne, è stato incredibilmente fermato dal portoghese Nuno Borges. La zona di tabellone è teoricamente quella del danese Holger Rune, ma rimane da capire anche la sua forma.

Il match tra Lorenzo Sonego e Grigor Dimitrov si terrà domani come secondo match dalle ore 11:00, e comunque non prima delle 13:00, all'Ahoy Arena di Rotterdam.

CALENDARIO SONEGO-DIMITROV, ATP ROTTERDAM 2024

Mercoledì 14 febbraio

Sessione diurna

Ore 11:00 Shapovalov (CAN) [Q]-Monfils (FRA) [WC] – 1° turno

Non prima delle ore 13:00 Dimitrov (BUL [6]-Sonego (ITA) – 1° turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203)

Non prima delle ore 14:30 Safiullin-Rune (DEN) [3] – 1° turno

Sessione serale

Ore 19:30 Sinner (ITA) [1]-van de Zandschulp (NED) – 1° turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203)

A seguire Auger-Aliassime (CAN)-Bergs (BEL) [Q] o Rublev [2] – 2° turno

PROGRAMMA SONEGO-DIMITROV: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: SkyGo, Now