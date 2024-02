A che ora Italia-Grecia di pallanuoto femminile: programma quarti Mondiali 2024, tv, streaming

Il Setterosa conosce il nome della propria avversaria nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: Italia-Grecia si giocherà lunedì 12 febbraio alle ore 18.30 italiane e sarà l’ultimo match di giornata, quindi le azzurre sapranno già se una vittoria consegnerebbe loro il pass olimpico.

Prima delle azzurre, infatti, l’Ungheria affronterà i Paesi Bassi, mentre una tra Canada e Nuova Zelanda se la vedrà con la Spagna: qualora almeno una delle concorrenti per il pass olimpico dovesse perdere, allora il Setterosa vincendo andrebbe ai Giochi, altrimenti occorrerà vincere per giocarsi tutto in semifinale.

Il match del Setterosa nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, con tutti i match visibili su Eurovision Sport. La diretta live testuale dell’incontro dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Lunedì 12 febbraio

18.30 Quarti di finale, Italia-Grecia

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: per il match del Setterosa su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per il match del Setterosa su Rai Play, per tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.