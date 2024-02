Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2024 oggi: programma 10 febbraio, tv, streaming

Inizia la seconda fase ad eliminazione diretta ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile in corso a Doha, in Qatar: oggi, sabato 10 febbraio, si disputano infatti le semifinali per il 13° posto e gli ottavi di finale. L’Italia è già ai quarti, dove attende la vincente di Grecia-Kazakistan.

Delle otto squadre in corsa per i due pass olimpici ne restano in gara sei, dato che Brasile e Singapore non potranno andare oltre il 13° posto, ma gli ottavi ridurranno ulteriormente il novero delle pretendenti: Kazakistan e Gran Bretagna partono sfavoriti rispettivamente contro Grecia ed Australia, mentre Nuova Zelanda-Canada è un vero e proprio scontro diretto.

È plausibile che al termine degli ottavi di finale rimangano tre le squadre in corsa per i due pass olimpici a disposizione: l’Italia, che dovrebbe sfidare la Grecia, l’Ungheria, che potrebbe affrontare i Paesi Bassi, ed il Canada, che incrocerebbe la Spagna. Nessun match di pallanuoto femminile sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile per tutti i match su Eurovision Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Sabato 10 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile, semifinali 13° posto: Brasile-Francia

08.30 Pallanuoto femminile, semifinali 13° posto: Singapore-Sudafrica

10.00 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Paesi Bassi-Cina

14.00 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Kazakistan-Grecia

15.30 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Australia-Gran Bretagna

17.00 Pallanuoto femminile, ottavi di finale: Nuova Zelanda-Canada

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: per tutti i match su Eurovision Sport.