A che ora il Super Bowl 2024 e dove vederlo in tv: programma Kansas City-San Francisco, diretta in chiaro, streaming

Oggi, nella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio (a partire dalle ore 00.30 italiane), si disputerà il Super Bowl 2024, l’evento sportivo che incolla davanti al televisore tutti gli Stati Uniti d’America e che è sempre più seguito anche all’estero. Si tratta di una delle manifestazioni che trascende lo sport e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica. Si preannuncia grande spettacolo all’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada, USA).

I Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers si sfideranno in quella è che la finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Sono annunciati più di 60.000 spettatori sugli spalti per il consueto sold-out tipico del grande evento. I Chiefs hanno vinto il Super Bowl nel 1970, nel 2020 e nel 2023; gli Eagles si sono imposti cinque volte, ma l’ultima risale al 1995 e nel 2020 persero proprio contro i Chiefs.

Il concerto di metà partita sarà tenuto dall’artista Usher, che darà vita a un Half Time Show davvero imperdibile e che sarà di sicuro interesse per tutti gli appassionati. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Super Bowl 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming su Mediaset Infinity e su DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Paradise sono indietro nove ore rispetto a noi).

CALENDARIO SUPER BOWL 2024 OGGI

Lunedì 12 febbraio

Ore 00.30 Super Bowl 2024: Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA SUPER BOWL 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv:Italia 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming:Mediaset Infinity, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.