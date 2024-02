NFL, stanotte il LVIII Super Bowl: Chiefs contro 49ers, Mahomes lancia la sfida a Purdy

Questa notte gli Stati Uniti si fermeranno. A partire dalle 00.30 italiane, infatti, arriverà il kick-off del Super Bowl LVIII che metterà di fronte i San Francisco 49ers ed i Kansas City Chiefs. All’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada), casa dei Las Vegas Raiders, si giocherà l’ultimo atto della stagione della NFL e, mai come in questa occasione, ci attende un match vibrante e senza una squadra che parta favorita.

Da una parte, quindi, troviamo i San Francisco 49ers. I californiani, dopo aver dominato senza mezzi termini la regular season, hanno vinto con il fiatone i propri due match dei play-offs. Sia contro i Green Bay Packers, sia nel Championship contro i Detroit Lions, i rosso-oro hanno faticato e non poco. L’approdo al Super Bowl è arrivato, ma senza brillare. Ora i Niners si giocheranno tutto nella rivincita del 2020, quando arriverò il successo dei Chiefs. L’attacco di San Francisco, se in giornata, appare quasi inarrestabile con i vari McCaffrey, Aiyuk e Kittle, ma tutto ruoterà al giovane quarterback Purdy, chiamato alla prestazione impeccabile al cospetto di Mahomes. Si farà trovare presente?

Già, Patrick Mahomes. Il fuoriclasse dei Kansas City Chiefs vuole il suo terzo anello. Dopo il successo di 12 mesi fa contro i Philadelphia Eagles, il quarterback uscito da Texas Tech ha salito un altro gradino nella sua carriera per andare a piazzare un back-to-back che non capita dal 2005 con i New England Patriots di “Sua maestà” Tom Bray. Dopo anni nei quali faceva girare al massimo un attacco stracolmo di fenomeni, quest’anno “Pat” ha condotto per mano la sua squadra anche senza i grandi nomi. Certo, il suo fidato amico Kelce non è mai mancato, ma il tasso tecnico dei Chiefs non è più quello di qualche anno fa. Le ultime vittorie sono arrivate più con la difesa che con l’attacco. Sarà così anche a Las Vegas?

In caso di successo di Kansas City sarà il quarto Super Bowl della propria storia. Vittoria nel 2020 con i 49ers, qindi sconfitta con i Tampa Bay Buccaneers nel 2021, di nuovo successo un anno fa contro gli Eagles. L’era-Mahomes rischia di essere una delle più ricche di sempre nella storia della NFL. Dall’altra parte i 49ers vogliono il sesto Super Bowl della propria storia. L’ultimo successo è datato però 29 gennaio 1995 ai tempi di Steve Young e Jerry Rice. Da quel momento è arrivata la sconfitta nel XLVII Super Bowl contro i Baltimore Ravens, quindi il ko del LIV proprio contri Chiefs. Arriverà la rivincita?