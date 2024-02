NFL, i Kansas City Chiefs piegano i San Francisco 49ers all’overtime e fanno loro il Super Bowl!

Sono i Kansas City Chiefs a sollevare al cielo il Lombardi Trophy. Il LVIII Super Bowl, infatti, ha visto il successo per 25-22 contro i San Francisco 49ers dopo overtime. All’Allegiant Stadium di Paradise-Las Vegas (Nevada) abbiamo assistito ad un match letteralmente elettrizzante con grandi giocate ed emozioni a non finire, tanto che è stato necessario l’overtime per decidere la squadra vincitrice.

Con questo successo Kansas City centra il suo quarto Super Bowl della storia. Vittoria nel 2020 con i 49ers, quindi sconfitta con i Tampa Bay Buccaneers nel 2021, di nuovo successo un anno fa contro gli Eagles. L’era-Mahomes (terzo SB personale) rischia di essere una delle più ricche di sempre nella storia della NFL. Dall’altra parte, invece, prosegue il digiuno dei San Francisco 49ers che vedono il successo da molto vicino, ma devono attendere un altro anno per rimpolpare la propria bacheca, all’asciutto dal 29 gennaio 1995 ai tempi di Steve Young e Jerry Rice.

IL MATCH

La sfida inizia con un primo quarto che si chiude senza punti messi a referto dalle due squadre, per cui bisogna attendere l’avvio del secondo quarto per vedere il primo cambio di punteggio. Ci pensa San Francisco con un field goal dalle 55 yards di Moody per il 3-0. I Niners poi allungano con un bellissimo drive chiuso da un “trick play”. Il running back Jennings infatti lancia per 21 yds per McCaffrey ed è 10-0. I Chiefs soffrono ma, a 20 secondi dall’intervallo, si sbloccano con un calcio di Butker dalle 28 yds. A metà gara San Francisco avanti 10-3.

La ripresa si apre con un’altra gemma di Butker dalle 57 yds per il 6-10, quindi a 2:28 dal quarto periodo arriva addirittura il sorpasso. Mahomes trova Valdes-Scantling per 16 yds e il punteggio passa sul 13-10 per Kansas City. Si arriva al quarto periodo e le emozioni si amplificano. Purdy trova Jennings per 10 yds e i Niners tornano avanti 16-13 a 11:22 dalla fine. I Chiefs rispondono con un field goal di Butker dalle 24 yds per il pareggio sul 16-16, quindi di nuovo Moody un calcio dalle 53 yds per il 19-16 a 1:53 dalla fine. Mahomes torna con la palla in mano e orchestra un drive impeccabile per permettere a Butker di calciare il field goal del pareggio. Il kicker dalle 29 yds non tradisce ed è 19-19 a 3 secondi dalla fine.

OVER TIME

La partita, quindi, va all’overtime ed è solamente la seconda volta nella storia del Super Bowl che avviene. La palla va ai Niners che iniziano con un drive che si ferma dopo pochi secondi con -3 yds all’attivo. Una flag per holding, però, ribalta tutto e San Francisco può proseguire. La penalità sblocca Purdy e compagni che avanzano fino alla metà campo dei Chiefs, McCaffrey è imprendibile, Juszczyk chiude un down fondamentale con una ricezione clamorosa e i californiani arrivano nella red zone avversaria. La difesa di Kansas City si supera e ferma il drive. Field goal di Moody e 22-19 per i californiani.

A questo punto sono i Chiefs che devono rispondere per non regalare il successo ai rivali. Il drive, però, mette subito Kansas City di fronte ad un 4&1 che è lo stesso QB a chiudere con una corsa che sorprende tutti. Anche in questo caso, dopo qualche difficoltà iniziale, l’attacco si scioglie e inizia a ingranare fino ad arrivare al raggio da field goal. Mahomes chiude un 3&1 con un’altra splendida corsa che porta il pallone fino alle 14 yds. Kelce riceve e avanza fino alle 4yds. Entra in scena Mahomes, che lancia per Hardman ed è trionfo Chiefs 25-22!