A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 12 febbraio, seconda giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-2 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia, dopo l’argento della 4×100 sl uomini, si vorrà rimpinguare il medagliere.

Fari puntati nel pomeriggio sulla Finale dei 100 rana uomini. Nicolò Martinenghi è atteso da un difficile compito: lottare per il podio con il britannico Adam Peaty, l’americano Nic Fink e l’olandese Arno Kamminga. Difficile sapere se l’attuale condizione permetterà a Tete di rivaleggiare contro avversari così forti. Sempre nei 100 rana, ma al femminile, inizierà l’avventura di Benedetta Pilato.

La pugliese ha voglia di stupire, sulla base di quanto fatto vedere nel corso degli Assoluti invernali di Riccione. Certo ci saranno avversarie molto forti, una su tutte la campionessa del mondo in carica Rūta Meilutytė. Grande interesse anche sulla prima gara del suo programma di Simona Quadarella, presente sui blocchi di partenza dei 1500 stile libero.

La seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie e su Rai 2 HD per semifinali e finali; in streaming su RaiPlay per il programma odierno. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024 OGGI

Lunedì 12 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 100 dorso donne

7:48 100 dorso uomini

8:04 100 rana donne

8:21 200 stile libero uomini

8:46 1500 stile libero donne

Finali e semifinali

17:02 100 rana uomini – finale

17:09 100 farfalla donne – finale

17:17 100 dorso uomini – semifinali

17:28 100 rana donne – semifinali

17:46 50 farfalla uomini – finale

17:53 100 dorso donne – semifinali

18:11 200 stile libero uomini – semifinali

18:23 200 misti donne – finale

AZZURRI IN GARA

Lunedì 12 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 100 dorso donne – Francesca Pasquino

7:48 100 dorso uomini – Michele Lamberti

8:04 100 rana donne – Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato

8:21 200 stile libero uomini – Matteo Ciampi, Marco De Tullio

8:46 1500 stile libero donne – Simona Quadarella

Finali e semifinali

17:02 100 rana uomini – finale – Nicolò Martinenghi

17:09 100 farfalla donne – finale

17:17 100 dorso uomini – semifinali

17:28 100 rana donne – semifinali

17:46 50 farfalla uomini – finale

17:53 100 dorso donne – semifinali

18:11 200 stile libero uomini – semifinali

18:23 200 misti donne – finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport