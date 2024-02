A che ora Cobolli-Lestienne, ottavi ATP Montpellier: programma, orario, tv, streaming

Flavio Cobolli ha sconfitto il veterano Gael Monfils con grandissima personalità, rifilandogli tra l’altro un perentorio 6-0 nel terzo set, e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier. Il tennista italiano, che tanto era piaciuto nelle battute iniziali degli Australian Open, si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località francese e oggi (giovedì 1° febbraio) tornerà in campo per affrontare un altro padrone di casa, ovvero Constant Lestienne.

Sarà il secondo match a partire dalle ore 14.30 sul Court Patrice Dominguez, ad aprire il programma sarà il confronto tra il croato Borna Coric e lo spagnolo Pedro Martinez. Flavio Cobolli si presenta da numero 76 al mondo e il 21enne ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul 31enne transalpino, numero 106 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori nel circuito maggiore, ma il nostro portacolori si impose ai quarti di finale del Challenger di Olbia nel 2023 per 7-5, 7-6(4).

In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente della sfida tra Coric e Martinez. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Lestienne, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Montpellier. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 251 (canale 251); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-LESTIENNE, ATP MONTPELLIER

Giovedì 1° febbraio

Secondo match dalle ore 14.30 Flavio Cobolli vs Constant Lestienne

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Court Patrice Dominguez, si giocherà Coric-Martinez. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-LESTIENNE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 251 (canale 251), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Antoine Ludger – Open Sud de France