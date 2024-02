Jannik Sinner portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi? Spuntano le quote per le scommesse su Parigi 2024

L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà di confermarsi ai vertici dello sport internazionale dopo le eccellenti prestazioni fornite a Tokyo 2020. Nella capitale giapponese il Bel Paese mise le mani su dieci ori, dieci argenti e venti bronzi, chiudendo con un bottino di 40 medaglie al decimo posto nel medagliere.

A fare da copertina alla spedizione nel Sol Levante fu il memorabile uno-due firmato da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, che il 1° agosto trionfarono rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto. Mancano poco più di cinque mesi all’evento più importante dell’ultimo triennio, in programma nella capitale francese dal 24 luglio all’11 agosto, e ormai una domanda sta diventando sempre più pressante alle nostre latitudini: chi sarà il portabandiera dell’Italia alla Cerimonia d’Apertura, prevista venerdì 26 luglio?

Un quesito tornato seriamente alla ribalta dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista altoatesino ha riportato un trofeo dello Slam in Italia dopo 48 anni e la sua apoteosi sul cemento di Melbourne sta ricevendo una vasta eco dal punto di vista mediatico. Il 22enne è davvero sulla bocca di tutti gli italiani negli ultimi giorni e si vocifera di un suo possibile ruolo di portabandiera ai Giochi Olimpici. Indubbiamente l’azzurro è una delle alternative di maggior rango, ma ci sono anche altri nomi di lusso come ad esempio Gianmarco Tamberi, che l’anno scorso si è laureato Campione del Mondo completando il Grande Slam nell’atletica leggera.

Ne sapremo di più nei prossimi mesi, ma intanto sono spuntate le quote per le scommesse su Jannik Sinner portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. A esprimersi sono stati alcuni bookmakers (Goldbet e Better in testa), che hanno fissato una quota di 5,00 se il tennista sventolerà il tricolore nella Cerimonia di Apertura dei Giochi: puntando 10 euro se ne vincerebbero 50 nel caso in cui Jannik Sinner sarà effettivamente in testa alla rappresentativa azzurra il 26 luglio. Gli allibratori hanno addirittura previsto una quota di 15,00 nel caso di presenza di Sinner durante gli Oscar, che verranno consegnati il prossimo 11 marzo (dunque alla vigilia del Masters 1000 di Indian Wells).

Un tennista non è mai stato portabandiera dell’Italia, ma va ricordato che questo sport venne reintrodotto ai Giochi soltanto nel 1988 dopo essere stato presente dal 1896 al 1924. Attenzione anche all’opzione del doppio portabandiera, utilizzata a Tokyo 2020 con il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi. Potrebbe essere utilizzata anche per Parigi 2024, ma nel caso dovrebbero essere un uomo e una donna. A Rio 2016 e Londra 2012 il prestigioso onore fu concesso a Valentina Vezzali e Federica Pellegrini, a fare da seguito a un tris di uomini (Carlton Myers a Sydney 2000, Jury Chechi ad Atene 2004, Antonio Rossi a Pechino 2008).

Foto: Lapresse