LIVE Cobolli-Lestienne, ATP Montpellier 2024 in DIRETTA: altro ostacolo francese agli ottavi

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier che vede di fronte Flavio Cobolli e Constant Lestienne.

Match abbordabile per l’azzurro, occasione più unica che rara per eguagliare il miglior risultato in carriera nel circuito maggiore, i quarti di finale. A Monaco di Baviera 2023 si fermò a tre match dal titolo contro l’australiano Christopher O’Connell col punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. A meno di 24 ore di distanza dal brillante match vinto contro Gael Monfils, non abbiamo dubbi che fisicamente l’azzurro non avrà problemi. La sua condizione atletica è infatti parsa straripante, lui che se non fosse diventato tennista, probabilmente starebbe giocando in qualche Lega calcistica in Europa.

Il suo avversario odierno, come Cobolli, non ha una grande esperienza a livello ATP. Classe 1992 ha giocato appena 33 partite, compresa la vittoria di ieri contro Zapata Miralles, nel circuito maggiore vincendone 15. Quest’anno è rientrato da un infortunio e ha giocato solo un match, perso da Billy Harris, prima di questo torneo al challenger di Quimper. Leggero e senza colpi definitivi, Cobolli pare partire nettamente favorito, vedremo se sarà bravo a rispettare i favori del pronostico e a issarsi ai quarti di finale, dove ci sarebbe il vincente di Coric-Martinez.

C’è un precedente, giocato nel circuito challenger, vinto da Cobolli a Olbia in 2 set. Quella partita valse all’azzurro l’ingresso in top 100. La Diretta Live prenderà il via non appena il match tra Coric e Martinez (con inizio alle 14.30) sara completato.

Foto: Antoine Ludger