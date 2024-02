Sport in tv oggi (giovedì 1° febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 1° febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali giovani di scena a Gangwon (Corea del Sud). L’Italia ha potuto festeggiare un risultato storico con la conquista del primato nel medagliere, una cosa senza precedenti. Un risultato che fa ben sperare in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Da seguire i tanti tornei di tennis in programma a livello indoor nel Vecchio Continente: Flavio Cobolli sarà negli ottavi di finale a Montpellier, mentre Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto giocheranno a Linz. In primo piano il ciclismo con la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana e la terza frazione dell’Alula Tour. In serata, poi, da seguire l’Eurolega di basket.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 1° febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 1° febbraio

00.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Deer Valley (Stati Uniti): finali moguls uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

01.00 Olimpiadi Invernali giovanili a Gangwon (Corea del Sud): sesta giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel. Clicca qui per il programma completo

02.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Tennis, WTA Hua Hin: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Seefeld (Austria): PCR donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Biathlon, IBU Cup a Arber (Germania): 7.5km Sprint donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.15 Freestyle, Coppa del Mondo ad Alleghe: qualificazioni skicross donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Freestyle, Coppa del Mondo ad Alleghe: qualificazioni skicross uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Ciclismo, Alula Tour: terza tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Tennis, ATP250 Montpellier: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Lestienne 2° match e inizio del programma dalle 14.30)

13.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Seefeld (Austria): PCR uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Tennis, WTA500 Linz (Austria): ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

(Bronzetti vs Mertens 1° match e inizio programma dalle 14.00; Cocciaretto vs Potapova 3° match e inizio programma dalle 14.00)

14.30 Biathlon, IBU Cup ad Arber (Germania): 10km Sprint uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Snooker, German Masters: quarto turno – Diretta su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Mammoth Mountain (Stati Uniti): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Golf, Bahrain Championship: prima giornata – Diretta tv su Sky Sport Golf (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Premier League: West Ham vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurocup: Real Madrid vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Getafe vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Golf, Pebble Beach Pro Am: prima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.15 Calcio, Premier League: Wolverhampton vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.25 Freestyle, Coppa del Mondo a Deer Valley (Stati Uniti): finali moguls donne – Nessuna copertura tv/streaming.

22.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Mammoth Mountain (Stati Uniti): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Giovedì 1° febbraio

18:25 Sprint2u con Alessia Seramondi: specialista nei 400 ostacoli. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

20:20 Italian Sportrait Awards 2024 – 2a Puntata. Conduce: Cristina Chiuso su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Arianna Castiglioni Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv

