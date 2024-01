WTA Hobart 2024: Martina Trevisan cade ancora all’esordio, ko con la bulgara Tomova

Non è iniziata bene la nuova stagione di Martina Trevisan. Dopo il ko all’esordio nel torneo di Brisbane, la toscana è stata nuovamente sconfitta al primo turno anche al WTA di Hobart. L’azzurra si è arresa alla bulgara Viktoriya Tomova, numero 77 della classifica mondiale, in due set con un doppio 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Trevisan paga sicuramente un rendimento altalenante al servizio e soprattutto una bassa realizzazione nelle palle break avute, avendone sfruttata solo una sulle dodici concesse. La toscana ha poi commesso quattro doppi falli e ha ottenuto il 61% dei punti quando ha servito la prima, percentuale che cala drasticamente con la seconda (32%).

Fioccano subito le palle break in avvio di primo set, con le due tenniste che ne hanno una a testa nel terzo e quarto gioco. Nel quinto game è Tomova a strappare il servizio all’azzurra, che spreca poi altre tre occasioni per l’immediato controbreak. Purtroppo l’azzurra fatica nei propri turni di battuta e subisce un altro break nel nono gioco, con Tomova che chiude il set sul 6-3.

Trevisan parte malissimo nel secondo set e subisce immediatamente il break. Sotto 2-0 la tennista toscana, però, può ottenere il controbreak immediato, ma in un lunghissimo terzo game non riesce a sfruttare ben cinque occasioni. Il controbreak arriva comunque nel quinto gioco, ma in quello successivo Trevisan perde nuovamente la battuta. Tomova scappa sul 4-2 e poi va a chiudere ancora sul 6-3.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...