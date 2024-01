Tabellone WTA Hobart 2024: Cocciaretto difende la finale, al via anche Trevisan e Bronzetti. Spicca Mertens-Collins

Torna in scena uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate australiana, quello del WTA di Hobart, in questa fattispecie 250. Parecchie le giocatrici di livello nell’albo d’oro, tra cui spiccano anche campionesse Slam come Kim Clijsters, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Sofia Kenin ed Elena Rybakina. Anche un’italiana vittoriosa, con Rita Grande che si rese eccellente protagonista nel 2001 battendo tre teste di serie (compresa la numero 1, Amy Frazier) per vincere uno dei tre tornei nella sua bacheca personale.

A proposito di bacheca, l’anno scorso è andata molto vicina al successo Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in finale dall’americana Lauren Davis (quest’anno assente per infortunio). La marchigiana comincerà da una qualificata, e potrebbe trovare la ceca Marie Bouzkova al secondo turno. In questa stessa zona le grafiche WTA rischiano di tornare in crisi: è infatti possibile un secondo turno Xiyu Wang-Xinyu Wang, già capitato ad Auckland pochi giorni fa.

Per Martina Trevisan, invece, ci sarà la spagnola Rebeka Masarova, classe ’99 di Basilea, ma che ha deciso da anni di passare sotto federazione iberica. Tra le due nessun precedente, così come è inedito il confronto tra Lucia Bronzetti e la numero 3 del seeding, la cinese Lin Zhu.

Nel resto del tabellone a spiccare è soprattutto un match, quello tra la due volte campionessa di questo torneo, la belga Elise Mertens, e la finalista degli Australian Open 2022, Danielle Collins. Di scena anche Emma Navarro, recente semifinalista ad Auckland, e Linda Noskova, con la ceca che dal penultimo atto di Brisbane potrebbe planare direttamente di fronte a Trevisan, in caso di secondo turno l’una contro l’altra.

TABELLONE WTA 250 HOBART 2024

Mertens (BEL) [1]-Collins (USA)

Qualificata-Maria (GER)

Qualificata-Rus (NED)

Stearns (USA)-Gracheva (FRA) [8]

Zhu (CHN) [3]-Bronzetti (ITA)

Sherif (EGY)-Dolehide (USA)

Blinkova-Saville (AUS) [WC]

Minnen (BEL)-Kenin (USA) [WC] [6]

Bouzkova (CZE) [5]-Qualificata

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Xiyu Wang (CHN) [SE]-Stephens (USA)

Gadecki (AUS) [WC]-Xinyu Wang (CHN) [4]

Noskova (CZE) [7]-Qualificata

Masarova (ESP)-Trevisan (ITA)

Qualificata-Sorribes Tormo (ESP)

Burel (FRA)-Navarro (USA) [2]

