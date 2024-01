Volley, tris di super sfide nella 14ma di Superlega! Fari puntati su Perugia-Civitanova

Tris di super sfide nella 14ma giornata di Superlega che va in scena tutta domenica 14 gennaio. I fari sono puntati su Perugia dove va in scena la terza sfida stagionale tra la Sir Susa Vim Perugia e la Lube Civitanova, un classico ormai del massimo campionato italiano che in questa stagione ha deciso l’assegnazione della Supercoppa con il successo degli umbri, che poco dopo, all’andata, subirono la prima sconfitta stagione al tie break sul campo della Lube. i marchigiani arrivano dalla sconfitta indolore sul campo dell’Arcadia Galati, con il primo posto del girone di Champions già in tasca, mentre Perugia sta attraversando un ottimo periodo di forma e non vuole fermarsi nell’inseguimento alla capolista Trento. Si gioca alle 18.00.

Partita molto interessante anche a Trento dove va in scena la rivincita del quarto di finale di Coppa Italia che premiato l’Itas due settimane fa ai danni della Rana Verona. La squadra di Soli ha vinto la sfida di Champions mercoledì a Lubiana ed ha raggiunto quota 5 successi nel girone, mentre Verona arriva dalla prova molto positiva sul campo di Modena che le ha regalato l’aggancio a Monza al sesto posto in classifica. Si gioca alle 18.00.

Partita ricca di motivi anche a Monza dove la Mint, reduce dalla sfida di Challenge Cup vinta 3-0 a Sofia, ospita alle 17.45 la Valsa Group Modena, la squadra più in difficoltà del momento. E’ stata una settimana non semplice in casa gialloblù dopo la umiliante sconfitta casalinga contro Verona che non ha portato al cambio dell’allenatore come pareva fosse quasi certo dopo la batosta di domenica scorsa.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dall’impresa sul campo dell’Halkbank Ankara in Champions, che potrebbe valere il primo posto in classifica, non si può concedere distrazioni sul campo del Farmitalia Catania, ultima in classifica ma tutt’altro che rassegnata, mentre l’Allianz Milano, che è risalita fino al quinto posto in classifica ed ha centrato le semifinali di Coppa Italia, non vuole fermarsi e ospita alle 17.00 un Cisterna galvanizzato dal successo nella sfida con Catania di sette giorni fa.

Completa il quadro lo spareggio salvezza delle 17.00 tra Padova e la Prisma Gioiella Taranto, due formazioni che non stano esprimendo una grande pallavolo nelle ultime settimane e che attendono con ansia questa sfida per provare a rilanciarsi in classifica e soprattutto allontanarsi il più possibile dalla zona calda.

Foto Ipa

