Volley, Trento in semifinale di Coppa Italia. Monza elimina Civitanova, Milano sbanca Piacenza

Si sono disputati i primi quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Monza ha firmato un autentico colpaccio, sconfiggendo Civitanova per 3-1 (31-33; 25-20; 25-15; 25-23). Dopo un primo set estremamente combattuto e deciso con un’infinita serie ai vantaggi, i brianzoli si sono scatenati e hanno piazzato la grande rimonta di fronte al proprio pubblico, sconfiggendo una Lube sempre più spenta in questa prima parte di stagione.

Il Vero Volley si è regalato una storica qualificazione alle semifinali, dove affronterà Trento cercando una nuova magia. A indirizzare la contesa sono stati dell’opposto Arthur Szwarc (24 punti, 5 muri) e degli schiacciatori Stephen Maar (18 punti) e Ran Takahashi (15 punti, 3 ace), in doppia cifra anche il centrale Gianluca Galassi (12 punti, 5 muri). A Civitanova non sono bastati Adis Lagumdzija (19) e Aleksandar Nikolov (16).

Trento ha giganteggiato senza particolari problemi contro Verona. I Campioni d’Italia, primi nella classifica della SuperLega, si sono imposti con uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-19; 25-23) tra le mura amiche e continuano la caccia all’ambito trofeo. A guidare i dolomitici sono stati in particolar modo gli schiacciatori Alessandro Michieletto (16 punti) e Daniele Lavia (14), affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki (10 punti e 71% in fase offensiva). Tra le fila degli scaligeri il migliore è stato Donovan Dzavoronok (10).

Il confronto tra Piacenza e Milano si è deciso al tie-break. I meneghini l’hanno spuntata per 22-20 al termine di un’infinita serie ai vantaggi e hanno così eliminato i detentori del trofeo, regalandosi una splendida qualificazione alle semifinali dove incroceranno la vincente del confronto di domani tra Perugia e Modena. La sesta della Superlega ha estromesso la terza forza del campionato dalla lotta per il trofeo. In grande spolvero gli attaccanti Ferre Reggers (18 punti), Yuki Ishikawa (19) e Matey Kaziyski (13), in luce anche il centrale Agustin Loser (16 punti, 4 muri), spiccano i 4 ace del palleggiatore Paolo Porro. A Piacenza non sono bastati Ricardo Lucarelli (23 punti) e Francesco Recine (14), Fabrizio Gironi ha sostituito Yuri Romanò (1 punto) dopo i primi due set e ha messo a segno 18 punti.

RISULTATI COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Rana Verona 3-0 (25-14; 25-19; 25-23)

Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova 3-1 (31-33; 25-20; 25-15; 25-23)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano 2-3 (16-25; 25-20; 21-25; 25-22; 20-22)

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY

QUARTI DI FINALE

[1] Trento vs [8] Verona 3-0

[4] Monza vs [5] Civitanova 3-1

[2] Perugia vs [7] Modena giovedì 4 gennaio

[3] Piacenza vs [6] Milano 2-3

SEMIFINALI

Trento vs Monza

Perugia/Modena vs Milano

