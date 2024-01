Volley femminile, fuori le seconde: Scandicci e Milano si giocano il posto d’onore nella 16ma di A1! Conegliano ospita Chieri

E’ super sfida con vista sul secondo posto nell’anticipo della 16ma giornata che va in scena domani, sabato 14 gennaio, al PalaWanny di Firenze alle 21.00. Di fronte le due più immediate inseguitrici della capolista imbattuta Conegliano, divise da due soli punti in classifica. Da una parte la Savino del Bene Scandicci, dici vittorie consecutive in campionato prima di questa sfida e dall’altra l’Allianz Milano che guarda le rivali dall’alto dei 2 punti in più in classifica, che di vittorie a fila ne ha inanellate nove prima di questo incontro. Entrambe le squadre sono state impegnate in Champions in settimana sbarazzandosi in fretta delle rispettive avversarie.

L’altro anticipo in programma sabato 14 gennaio è uno spareggio salvezza tra le ultime due forze del campionato. Da una parte l’Itas Trentino che occupa l’ultima posizione e che, con Davide Mazzanti in panchina, va a caccia della sua seconda vittoria stagionale per provare a risalire la china, dall’altra la Trasportipesanti Casalmaggiore che occupa la penultima posizione in classifica con 9 punti all’attivo ed ha bisogno di sbloccarsi in fretta. Si gioca a Trento alle 17.00.

Impegno casalingo non particolarmente agevole per la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che va a caccia del 23mo successo consecutivo stagionale ospitando domenica alle 17.00 la reale Mutua Fenera Chieri che occupa la quinta piazza e non ha intenzione di recitare il ruolo di vittoria sacrificale. Torna in campo l’Igor Gorgonzola Novara che affronta tra le mura amiche la Wash4Green Pinerolo, reduce dalla sconfitta con Firenze, in un derby piemontese che ha tutto per regalare spettacolo ed emozioni.

Sempre domenica alle 17.00 sfida tra squadre che possono puntare alla zona play-off a Pesaro tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, settima in classifica con 21 punti all’attivo, e Honda Olivero San Bernardo Cuneo, che ha 8 punti in meno ma è distanze sei lunghezze dall’ottavo posto. Ottavo posto che è occupato da Il Bisonte Firenze che, dopo il blitz di Pinerolo, proverà a ripetersi sempre domenica alle 17.00 sul campo del Bergamo terz’ultimo della classe e a caccia di punti che regalino un minimo di tranquillità.

Completa il quadro degli incontri della 16ma giornata la sfida di domenica alle 19.30 tra Busto Arsizio e Roma: anche in questa sfida si distribuiscono punti preziosi in chiave play-off visto che le capitoline occupano la nona posizione in classifica a una sola lunghezza da Firenze, ottavo, mentre Busto è a 4 punti dalla squadra romana ma ancora non può dormire sonni tranquilli anche per la salvezza.

Foto: Valerio Origo

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...