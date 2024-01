Volley femminile, Casalmaggiore, vittoria e sorpasso in zona salvezza su Cuneo nel posticipo della 18ma di A1

Vittoria e sorpasso al terzultimo posto e quindi in zona salvezza per la Trasportipesanti Casalmaggiore che espugna con un sofferto 3-1 il campo della Honda Olivero San Bernardo Cuneo vincendo 3-1 al termine di una vera e propria battaglia che le lombarde hanno interpretato meglio, alzando il livello nei momenti decisivi del match. Malvina Smarzek con i suoi 27 punti si è confermata decisiva, mentre dall’altra parte non tutte le cose hanno funzionato bene un po’ in tutti i fondamentali ma soprattutto in attacco.

E’ Cuneo a partire con il piede giusto: le piemontesi, dopo una prima fase di equilibrio del set di apertura, guadagnano un piccolo vantaggio sul 13-10 ma non è sufficiente per spegnere gli ardori di Casalmaggiore che rimonta con Smarzek (13-13) e si porta avanti 18-15 con l’errore di Enweonwu. Le lombarde giocano bene in fase di cambio palla e tengono a distanza di sicurezza le padrone di casa vincendo 25-21 con un altro errore di Enweonwu.

Secondo set quasi in fotocopia. Le padrone di casa partono meglio, si portano avanti 8-5 e poi sul fatidico 13-10 si bloccano nuovamente e vengono raggiunte a quota 14. Da lì in poi ancora meglio Casalmaggiore che prende un break di vantaggio con Smarzek (16-14). Il vantaggio aumenta sul 22-18 con l’errore in attacco di Sylves e Casalmaggiore resiste fino al 25-21 che significa 2-0.

In avvio di terzo set Cuneo sembra scuotersi e le ragazze di casa si portano avanti 12-7 ma ancora una volta Casalmaggiore non molla la presa e torna sotto fino al 12-11. Cuneo stavolta non si fa superare e riparte di slancio riaprendo la forbice sul 16-13. L’elastico continua perché le lombarde pareggiano a quota 16 ma Cuneo in un baleno si trova avanti 21-16, aprendosi la porta per la vittoria con il punteggio di 25-20.

Nel quarto parziale è Casalmaggiore con Hancock a partire meglio, a portarsi avanti 12-9, a resistere al ritorno delle padrone di casa che sono tornate sotto fino al 17-16 e poi a piazzare il break decisivo nel finale per il 25-20 che significa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Per Casalmaggiore 27 i punti di Smarzek, 14 di Lee, 12 di Perinelli. Per Cuneo 14 i punti di Enweonwu, 12 di Sylves e 11 di Hall.

Foto Ipa