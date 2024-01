Vela, Mondiali ILCA 7 2024: Chiavarini il migliore degli azzurri dopo le prime due regate

Va in archivio con due regate a referto per ciascuna delle tre flotte la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2024 del singolo maschile ILCA 7, in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia) fino a mercoledì 31 gennaio e valevole come evento di qualificazione olimpica. La rassegna iridata assegna infatti ben 7 quote non nominali ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia ha già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi.

Day-1 non esaltante per i colori azzurri, con Lorenzo Brando Chiavarini che si conferma il punto di riferimento della squadra tricolore attestandosi al 30° posto assoluto con un parziale di 5-20. Molto più distanti gli altri nostri portacolori: 75° Giacomo Musone (34-13), 81° Dimitri Peroni (14-36) e 143° Valerio Cassanmagnago (46-49).

Davanti a tutti in classifica generale troviamo il norvegese Hermann Tomasgaard, l’unico capace di restare a punteggio pieno con due vittorie in altrettante prove disputate. Graduatoria comunque ancora cortissima, con tanti atleti ravvicinati in attesa delle prossime regate, che forniranno un quadro più chiaro della situazione anche grazie al gioco degli scarti.

Foto: Pagina FB FIV