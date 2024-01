United Cup 2024: Croazia vincente sull’Olanda, ma perde il doppio. Norvegia prima nel girone F

Epilogo curioso del confronto tra Croazia e Olanda di United Cup 2024. Il team croato, grazie ai successi in singolare, vince la sfida di oggi, ma l’Olanda, conquistando il doppio pur senza più chance di passare, spedisce la Norvegia al primo posto del girone e Coric, Vekic e Dodig a grande rischio nella competizione.

Borna Coric b. Tallon Griekspoor 7-6(4) 6-4

Coric trova una buona vittoria per iniziare la stagione, soprattutto perché giunge dopo un piccolo brivido corso nel primo set. Dopo nove game di nulla reciproco, nel decimo sono due le palle break a favore di Griekspoor, che se le vede annullare e poi deve cedere al tie-break in maniera molto netta. Di lì la rottura prolungata continua, il croato va sul 2-0 e sembra non voltarsi più. Sul 4-3, però, subisce il controbreak a zero, salvo poi vincere l’ultimo, lottatissimo game per chiudere la questione.

Donna Vekic b. Arantxa Rus 6-2 3-6 6-1

Il punto della vittoria nel confronto se lo prende, con difficoltà, Donna Vekic. Con difficoltà perché, dopo un primo set senza particolari problemi, il secondo la vede protagonista di un inatteso passaggio a vuoto nel secondo parziale. Questo va a significare che Rus se lo prende con tutte le mani e pareggia il conto dei parziali. Uno sforzo vano, perché il terzo è tutto a favore di Vekic per il 6-1.

Wesley Koolhof/Demi Schuurs b. Donna Vekic/Ivan Dodig 6-7(3) 6-3 14-12

Gli effetti clamorosi del doppio misto sono quelli già descritti. Per il resto, vale la pena ricordarne l’alta intensità, certo particolare data anche la situazione. E anche il fatto che, alla fine dei conti, le maggiori opportunità sono quelle che vanno in mano agli olandesi, capaci di farcela al quarto match point contro quello singolo della coppia croata. Un bel modo per chiudere la United Cup e un dono non gradito ai croati.

