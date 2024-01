Trento-Monza oggi in tv, semifinale Coppa Italia volley 2024: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 27 gennaio (ore 16.00) si gioca Trento-Monza, incontro valido per la prima semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. La squadra di Fabio Soli, in testa alla classifica in campionato, vuole raggiungere la prima finale della stagione per provare ad alzare il trofeo; di fronte una Monza spregiudicata che sogna il colpaccio.

Fabio Soli sembra aver trovato la chiave per costruire una macchina quasi perfetta, con Trentino che gira a meraviglia e ora vuole raccogliere i primi frutti di quello che ha seminato fino ad ora. I campioni d’Italia in carica sono ancora in testa alla classifica, hanno superato brillantemente il girone di Champions ma hanno perso la Supercoppa. Questa è quindi l’occasione di arpionare il primo trofeo della stagione, e arrivano a questo punto della competizione dopo aver eliminato ai quarti una Verona in piena salute. Nel turno infrasettimanale di Superlega Treno ha battuto con un sonoro 3-0 Milano, e arriva al fine settimana bolognese con il vento in poppa.

Monza non sta vivendo un periodo facile, dopo un avvio di stagione scintillante è arrivata qualche difficoltà e qualche sconfitta. Le gioie principali per i brianzoli sono arrivate nelle competizioni diverse dal campionato: il percorso in Challenge Cup continua e la vittoria ai quarti di Coppa contro Civitanova sono stati i due momenti più alti dell’ultimo mese. I ragazzi di Massimo Eccheli in Superlega arrancano leggermente, con 5 sconfitte nelle ultime otto uscite. L’ultima è stata particolarmente dura da digerire, con la rimonta subita in casa contro Verona dopo aver vinto i primi due set, in maniera tirata. La prestazione c’è comunque stata, e Monza arriva a questa Final Four leggera e consapevole che tutto ciò che arriva è guadagnato.

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza si potrà seguire in chiaro su RaiSport HD, così come su Volleyball World TV per gli abbonati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la prima semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Sabato 27 gennaio

Ore 16.00 Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza

PROGRAMMA TRENTO-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo Valerio Origo