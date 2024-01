Tiro a volo, Coppa del Mondo 2024: l’Italia fuori dalla top 10 nello skeet misto. Vince il Qatar

Si chiude senza scossoni la prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, rassegna andata in scena in questi giorni in Egitto, precisamente al Cairo. Nell’ultima gara in programma, la prova a squadre di skeet misto, gli azzurri si sono piazzati lontani dalle posizioni che contano, mancando l’appuntamento con la Finale.

Il miglior piazzamento è arrivato dalla squadra Italia 2, composta da Luigi Lodde e Chiara Di Marziantonio. Gli azzurri si sono dovuti accontentare nello specifico dell’undicesimo posto, piazzamento scaturito in particolar modo da un’ultima serie particolarmente complicata per Di Marziantonio, dove non è andata oltre i 18 colpi su 25 piattelli disponibili. Il binomio ha quindi conquistato un totale di 138/150.

Indietro anche i tredicesimi Gabriele Rossetti e Martina Maruzzo, i quali hanno messo a referto 137/150, rendendosi entrambi protagonisti di tre rispettive serie chiuse con 70 e 67 piattelli.

A vincere la gara è stato il team del Qatar. Rashid Saleh Al-Athba e Reem Al Sharshani hanno superato per soli due colpi la squadra Francia 1 di Eric Delaunay e Lucie Anastassiou per 38 a 36. Decisiva una sfortunata quinta serie di Anastassiou, andata a vuoto.

Il bronzo è invece andato alla compagine messicana guidata da Luis Raul Gallardo Oliveros e Gabriela Rodriguez, abili a regolare il secondo team statunitense (Christian Elliot, Caitlin Connor), per 39 a 32.

