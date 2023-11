Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo Doha 2023: Paolo Monna secondo nella pistola da 10 metri!

Si aprono con un podio per l’Italia le Finali della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno: a Doha, in Qatar, spazio alle finali della pistola da 10 metri, dove centra il secondo posto Paolo Monna, mentre Federico Nilo Maldini è sesto. Successi per il tedesco Robin Walter e per la cinese Li Xue.

Nella finale maschile si impone il tedesco Robin Walter, che fa gara di testa sin dall’inizio e finisce per dominare chiudendo a quota 243.3, con Paolo Monna costretto ad arrendersi nel duello finale, terminando secondo con 240.0. Sul gradino più basso del podio sale il lettone Emils Vasermanis, terzo con 220.3.

Quarto lo slovacco Juraj Tuzinsky con 199.7, quinto il lettone Lauris Strautmanis con 178.9, mentre chiude al sesto posto l’altro azzurro in gara, Federico Nilo Maldini, che si attesta a quota 158.1. Settima posizione per il kazako Valeriy Rakhimzhan a quota 137.0, ottavo il turco Ismail Keles con 117.5.

Nella finale femminile, senza azzurre in gara, la Cina monopolizza il podio con Li Xue prima con 244.7, Zhao Nan seconda a quota 243.6 e Jiang Ranxin terza con 223.4. Quarta posizione per la serba Zorana Arunovic a quota 201.9.

Si classifica al quinto posto la transalpina Camille Jedrzejewski con 181.4, mentre è sesta la polacca Klaudia Bres con 159.6. Settima posizione per l’indiana Divya Thadigol Subbaraju con 137.8, ottava piazza per la teutonica Sandra Reitz a quota 117.2.

FINALE PISTOLA 10 METRI MASCHILE

1 WALTER Robin GER 243.3

2 MONNA Paolo ITA 240.0

3 VASERMANIS Emils LAT 220.3

4 TUZINSKY Juraj SVK 199.7

5 STRAUTMANIS Lauris LAT 178.9

6 MALDINI Federico Nilo ITA 158.1

7 RAKHIMZHAN Valeriy KAZ 137.0

8 KELES Ismail TUR 117.5

QUALIFICAZIONI PISTOLA 10 METRI MASCHILE

1 MONNA Paolo ITA 586-26x Q

2 STRAUTMANIS Lauris LAT 586-18x Q

3 WALTER Robin GER 585-25x Q

4 KELES Ismail TUR 585-23x Q

5 VASERMANIS Emils LAT 582-21x Q

6 TUZINSKY Juraj SVK 582-19x Q

7 MALDINI Federico Nilo ITA 582-17x Q

8 RAKHIMZHAN Valeriy KAZ 582-13x Q

9 SINGH Sarabjot IND 581-25x

10 MIKEC Damir SRB 581-18x

11 SVECHNIKOV Vladimir UZB 581-15x

12 DIKEC Yusuf TUR 578-24x

13 ZHANG Bowen CHN 575-18x

14 KAMALOV Mukhammad UZB 573-11x

15 KIROV Kiril BUL 570-11x

16 AL SHAIBA Osama Abdulnasser A QAT 567-12x

FINALE PISTOLA 10 METRI FEMMINILE

1 LI Xue CHN 244.7

2 ZHAO Nan CHN 243.6

3 JIANG Ranxin CHN 223.4

4 ARUNOVIC Zorana SRB 201.9

5 JEDRZEJEWSKI Camille FRA 181.4

6 BRES Klaudia POL 159.6

7 THADIGOL SUBBARAJU Divya IND 137.8

8 REITZ Sandra GER 117.2

QUALIFICAZIONI PISTOLA 10 METRI FEMMINILE

1 LI Xue CHN 581-27x Q

2 JEDRZEJEWSKI Camille FRA 580-18x Q

3 ZHAO Nan CHN 579-14x Q

4 ARUNOVIC Zorana SRB 578-17x Q

5 REITZ Sandra GER 577-19x Q

6 THADIGOL SUBBARAJU Divya IND 576-18x Q

7 BRES Klaudia POL 575-18x Q

8 JIANG Ranxin CHN 575-15x Q

9 KORAKAKI Anna GRE 575-11x

10 RASMANE Agate LAT 574-16x

11 MAJOR Veronika HUN 572-13x

12 TEO Shun Xie SGP 571-17x

13 SINGH Esha IND 571-15x

14 WU Chia Ying TPE 568-11x

DNS MOHAMUD Nasra Mohammed QAT DNS

Foto: comunicato stampa UITS