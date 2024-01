Tennistavolo, Mondiali a squadre Busan 2024: l’Italia femminile pesca Corea del Sud, Porto Rico, Malesia e Cuba

Il sorteggio dei gironi dei Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo, in programma al Busan Exhibition and Convention Centre di Busan, in Corea del Sud, dal 16 al 25 febbraio, ha visto protagonista l’Italia femminile, qualificata grazie al raggiungimento dei quarti di finale degli Europei a squadre 2023.

La Nazionale italiana femminile, diretta da Elena Timina, è stata inserita nel Gruppo 6 con la Corea del Sud padrona di casa, Porto Rico, la Malesia e Cuba. Le azzurre affronteranno tutte le altre squadre in incontri al meglio dei cinque singolari.

Così gli altri gironi: Gruppo 1 con Cina, Ungheria, India, Spagna ed Uzbekistan; Gruppo 2 con Giappone, Brasile, Lussemburgo, Sudafrica ed Iran; Gruppo 3 con Germania, Slovacchia, Polonia, Nigeria e Messico; Gruppo 4 con Cina Taipei, Stati Uniti, Thailandia, Cile ed Algeria; Gruppo 6 con Hong Kong, Portogallo, Austria, Australia e Kazakistan; Gruppo 7 con Romania, Singapore, Svezia, Canada e Serbia; Gruppo 8 con Francia, Egitto, Repubblica Ceca, Ucraina e Croazia.

Le prime tre classificate avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta: le prime andranno direttamente agli ottavi, mentre seconde e terze partiranno dai sedicesimi. Le otto squadre che raggiungeranno i quarti di finale si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

