Tennistavolo, Europei U21 Skopje 2024: assegnati gli ultimi quattro titoli tra singolare e doppio

Sono terminato gli Europei Under 21 2024 di tennistavolo, andati in scena a Skopje, in Macedonia del Nord: in programma nell’ultima giornata, ormai orfana di pongisti italiani, semifinali e finali dei tornei di singolare e le ultime due finali dei tornei di doppio.

Nel singolare maschile il derby polacco in finale premia Milosz Redzimski, che supera il connazionale Maciej Kubik, battuto per 4-2 (11-9, 11-9, 11-3, 7-11, 9-11, 11-9), mentre le medaglie di bronzo vanno al tedesco André Bertelsmeier ed al transalpino Thibault Poret.

Nel singolare femminile il titolo va all’ucraina Veronika Matiutina, che nell’ultimo atto piega la romena Elena Zaharia, sconfitta per 4-3 (11-9, 6-11, 11-4, 4-11, 11-9, 12-14, 11-5), mentre salgono sul gradino più basso del podio la polacca Anna Brzyska e la croata Hana Arapovic.

Nel doppio maschile i polacchi Maciej Kubik e Milosz Redzimski piegano i romeni Eduard Ionescu e Darius Movileanu per 3-2 (11-9, 11-2, 11-13, 9-11, 11-5), mentre nel doppio femminile le romene Bianca Mei Rosu ed Elena Zaharia superano la romena Luciana Mitrofan e la slovena Sara Tokic per 3-1 (11-5, 8-11, 11-0, 11-3).

