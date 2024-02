Come si muove il ranking ATP dietro a Jannik Sinner? Chi sale e chi si avvicina all’italiano: vantaggi importanti

Jannik Sinner occupa saldamente il quarto posto nel ranking ATP con 8.070 punti e diventerebbe numero 3 al mondo in caso di vittoria al torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma settimana prossima sul cemento indoor della località olandese. Il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open, scavalcherebbe il russo Daniil Medvedev (terzo a 8.765) se dovesse riuscire a migliorare la finale raggiunta lo scorso anno in quella manifestazione e nel frattempo può fare affidamento su un enorme vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori nella graduatoria internazionale.

Il russo Andrey Rublev, anch’egli presente a Rotterdam, è quinto a quota 5.050. Il tedesco Alexander Zverev, che non sarà impegnato settimana prossima, è sesto a 5.030. Durante la settimana in corso soltanto un top-10 ha deciso di scendere in campo. Si tratta del polacco Hubert Hurkacz, attuale numero 8 al mondo. Il polacco ha raggiunto la semifinale all’ATP 250 di Marsiglia e si è issato virtualmente a 3.595, ma con la possibilità di incrementare il bottino.

Se oggi battesse il francese Ugo Humbert salirebbe a quota 3.660, se dovesse vincere il torneo (l’atto conclusivo sarebbe contro il bulgaro Grigor Dimitrov o il russo Karen Khachanov) allora volerebbe a 3.745 e supererebbe il danese Holger Rune (3.695), diventando il numero 7 al mondo. Sono tutti lontanissimi da Jannik Sinner, che ora non guarda più indietro ma avanti, verso il serbo Novak Djokovic (primo a 9.855), lo spagnolo Carlos Alcaraz (secondo a 9.255) e il russo Daniil Medvedev (terzo a 8.765).

RANKING ATP (virtuale, al 10 febbraio 2024)

1. Novak Djokovic (Serbia) 9.855

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 9.255

3. Daniil Medvedev (Russia) 8.765

4. Jannik Sinner (Italia) 8.070

5. Andrey Rublev (Russia) 5.050

6. Alexander Zverev (Germania) 5.030

7. Holger Rune (Danimarca) 3.695

8. Hubert Hurkacz (Polonia) 3.595, in semifinale a Marsiglia (3.660 con la finale, 3.745 con la vittoria)

9. Taylor Fritz (USA) 3.150

10. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.025