Jannik Sinner citato al Festival di Sanremo: il divertente freestyle di Fred De Palma – VIDEO

Spettacolo ed emozioni ieri sul palco del Teatro Ariston per la serata delle “Cover” e dei duetti del Festival di Sanremo. I concorrenti in gara si sono esibiti con altri artisti/pezzi e l’attenzione del pubblico non è mancata sotto tutti i punti di vista. Particolarmente toccante è stata la performance di Angelina Mango che ha cantato “La Rondine” di papà Pino e voluto dedicare un pensiero a lui e alla sua arte.

Lacrime di commozione, ma anche sorrisi. Il pensiero va a Fred De Palma che nel suo “Freestyle” ha voluto dedicare un messaggio scherzoso al direttore artistico, Amadeus: “In questi giorni ad Amadeus non ricordiamogli Sinner sennò si innervosisce, scherzo“.

VIDEO CITAZIONE SINNER A SANREMO

AD AMADEUS NON RICORDIAMOGLI SINNER CHE SI INNERVOSIRE DIO SANTO CHE STA COMBINANDO #Sanremo2024 pic.twitter.com/6b4Gz7gBLX — Michele (@Megheee_) February 10, 2024

Al di là della battuta, il “No” del tennista altoatesino all’evento nazional-popolare per eccellenza ha fatto discutere e, come spesso accade, le opinioni sono state diverse. Nei fatti il giocatore nostrano ha preferito tornare ad allenarsi perché il calendario del circuito ATP non concede pausa e lui, dopo il trionfo agli Australian Open, non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare.