Sport invernali, calendario gare settimana 8-14 gennaio: programma, orari, tv

Archiviata definitivamente la finestra dedicata in parte alle festività, entra nel vivo la seconda parte della stagione degli sport invernali con una settimana davvero molto ricca e particolarmente intensa per tante discipline olimpiche del ghiaccio e della neve. Protagonisti infatti i circuiti di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard parallelo, slittino, skeleton e bob.

Nei prossimi giorni si terranno anche i Campionati Europei di sci alpinismo, short track, pattinaggio artistico e slittino, con in palio le medaglie continentali. Di seguito il calendario completo degli sport invernali dall’8 al 14 gennaio.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 8-14 GENNAIO 2024

SCI ALPINO

Lun. 08/01/24 – Coppa Europa – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 09/01/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Wengen (Svi)

Mar. 09/01/24 – Coppa Europa – SG maschile Saalbach (Aut) – ore 10.30

Mar. 09/01/24 – Coppa Europa – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Mer. 10/01/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Wengen (Svi)

Mer. 10/01/24 – Coppa Europa – SG maschile Saalbach (Aut) – 10.30

Mer. 10/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – GS femminile Sestriere (To)

Mer. 10/01/24 – Gran Premio Italia sr/gio – DH+AC maschile Santa Caterina Valfurva (So)

Gio. 11/01/24 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 11/01/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Altenmarkt (Aut) – ore 10.45

Gio. 11/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – GS femminile Sestriere (To)

Gio. 11/01/24 – Gran Premio Italia sr/gio – DH maschile Santa Caterina Valfurva (So)

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – SG maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – SG femminile Altenmarkt (Aut) – ore 10.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 12/01/24 – Coppa Europa – SL femminile Zell Am See (Aut) – ore 10.00 e 12.00

Ven. 12/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SG+AC femminile Sestriere (To)

Ven. 12/01/24 – Gran Premio Italia sr/gio – SG maschile Santa Caterina Valfurva (So)

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – DH femminile Altenmarkt (Aut) – ore 10.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 13/01/24 – Coppa Europa – SL femminile Zell Am See (Aut) – ore 10.00 e 12.00

Sab. 13/01/24 – Coppa Europa – SL maschile Berchetesgaden (Ger) – ore 10.00 e 12.00

Sab. 13/01/24 – Gran Premio Italia Dicoflor gio/asp – SG femminile Bardonecchia (To)

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – SL maschile Wengen (Svi) – ore 10.15 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – SG femminile Altenmarkt (Aut) – ore 11.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 14/01/24 – Coppa Europa – SL maschile Berchetesgaden (Ger) – ore 10.00 e 12.00

SCI DI FONDO

Sab. 13/01/24 – Marathon Cup – 62 km TC maschile e femminile Pustertaler (Ita)

Sab. 13/01/24 – Coppa Italia Rode sr/U20/U18 – Sprint TL maschile e femminile Singia (Bz)

Dom. 14/01/24 – Coppa Italia Rode sr/U20/U18 – 10 km TC maschile e femminile Singia (Bz)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 femminile Sapporo (Gia)

Ven. 12/01/24 – Intercontinental Cup – HS128 femminile Innsbruck (Aut) – ore 10.30

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 12/01/24 – Coppa del mondo – HS134 femminile Sapporo (Gia), ore 08.00

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – Superteam HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 13/01/24 – Intercontinental Cup – HS128 femminile Innsbruck (Aut) – ore 09.45

Sab. 13/01/24 – Intercontinental Cup – HS128 maschile Innsbruck (Aut) – ore 14.00

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – HS134 femminile Sapporo (Gia), ore 03.00

Dom. 14/01/24 – Intercontinental Cup – HS128 maschile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – PCR maschile e femminile Oberstdorf (Ger) – ore 09.00 e 10.45

Ven. 12/01/24 – Continental Cup – Supersprint HS105/1 km maschile Trondheim (Nor)

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS106/10 km maschile Oberstdorf (Ger) – ore 09.45 e 13.45, diretta tv Eurosport

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS106/5 km femminile Oberstdorf (Ger) – ore 11.00 e 14.45, diretta tv Eurosport

Sab. 13/01/24 – Continental Cup – Gundersen HS105/10 km maschile Trondheim (Nor)

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – Compact Individual HS106/10 km maschile Oberstdorf (Ger) – ore 10.00 e 14.45, diretta tv Eurosport

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – Compact Individual HS106/5 km femminile Oberstdorf (Ger) – ore 09.00 e 12.00, diretta tv Eurosport

Dom. 14/01/24 – Continental Cup – Gundersen HS105/10 km maschile Trondheim (Nor)

BIATHLON

Mer. 10/01/24 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Mer. 10/01/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Val Ridanna (Ita) – ore 11.00

Mer. 10/01/24 – Ibu Cup – Sprint femminile Val Ridanna (Ita) – ore 14.30

Gio. 11/01/24 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Sprint femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Ven. 12/01/24 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Val Ridanna (Ita) – ore 11.00

Ven. 12/01/24 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Val Ridanna (Ita) – ore 13.30

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 13/01/24 – Ibu Cup – Staffetta mista femminile Val Ridanna (Ita) – ore 10.30

Sab. 13/01/24 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Val Ridanna (Ita) – ore 13.30

Sab. 13/01/24 – Coppa Italia Fiocchi senior – Sprint maschile e femminile Brusson (Ita)

Sab. 13/01/24 – Campionati Italiani/Coppa Italia Fiocchi U202/U19/U17 – Sprint maschile e femminile Brusson (Ita)

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Ruhpolding (Ger) – ore 12.30, diretta tv Eurosport

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Ruhpolding (Ger) – 14.45, diretta tv Eurosport

Dom. 14/01/24 – Coppa Italia Fiocchi senior – Pursuit maschile e femminile Brusson (Ita)

Dom. 14/01/24 – Campionati Italiani/Coppa Italia Fiocchi U202/U19/U17 – Pursuit maschile e femminile Brusson (Ita)

FREESTYLE

Lun. 08/01/24 – BA maschile e femminile Les Arcs (Fra) – ore 11.30

Ven. 12/01/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut)

Sab. 13/01/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut)

SNOWBOARD

Mer. 10/01/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Isola 2000 (Fra) – ore 13.00

Mer. 10/01/24 – Coppa Europa – SBS maschile e femminile Pratonevoso (Ita) – ore 11.30

Gio. 11/01/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Isola (Fra) – ore 11.00

Gio. 11/01/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Folgaria (Ita)

Ven. 12/01/24 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Folgaria (Ita)

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Scuol (Svi) – ore 13.30, diretta streaming Discovery Plus

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 11.00 e 13.30

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile e femminile e staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 09.00 e 16.30

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Igls (Aut) – ore 09.00

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo/Europei – Singolo femminile Igls (Aut) – ore 09.00 e 10.30

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo/Europei – Doppio maschile Igls (Aut) – ore 11.55 e 13.40

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo/Europei – Doppio femminile Igls (Aut) – ore 12.45 e 14.30

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo/Europei – Singolo maschile Igls (Aut) – ore 10.00 e 11.30

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo/Europei – Staffetta a squadre Igls (Aut) – ore 13.30

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile Latsch (Ita) – ore 14.00

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile e femminile Latsch (Ita) – ore 10.00 e 12.00

SKELETON

Gio. 11/01/24 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00

Gio. 11/01/24 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.00

Ven. 12/01/24 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – 09.00

Ven. 12/01/24 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – 13.00

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Gara femminile St. Moritz (Svi) – 09.00

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Gara maschile St. Moritz (Svi) – 12.30

Ven. 12/01/24 – Coppa del mondo – Gara mista a squadre St. Moritz (Svi) – 12.30

BOB PISTA ARTIFICIALE

Lun. 08/01/24 – Coppa Europa – Bob a quattro Altenberg (Ger) – ore 09.00

Mar. 09/01/24 – Coppa Europa – Bob a quattro Altenberg (Ger) – ore 09.00

Mar. 09/01/24 – Coppa Europa – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – Monobob femminile St. Moritz (Svi) – 09.00

Sab. 13/01/24 – Coppa del mondo – Bob a due maschile St. Moritz (Svi) – 13.00

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – Bob a due femminile St. Moritz (Svi) – ore 09.00

Dom. 14/01/24 – Coppa del mondo – Bob a quattro St. Moritz (Svi) – ore 13.00

SCI ALPINISMO

Lun. 08/01/24 – Europei – Individuale maschile e femminile Flaine (Fra) – ore 09.00

Mer. 10/01/24 – Europei – Sprint maschile e femminile Flaine (Fra) – ore 13.30

Gio. 11/01/24 – Europei – Vertical race maschile e femminile Flaine (Fra) – ore 09.00

Ven. 12/01/24 – Europei – Staffetta mista Flaine (Fra) – ore 15.30

SHORT TRACK (Europei)

Venerdì 12 gennaio

Dalle 10.00 – Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri donne e uomini; quarti di finale Mixed Team Relay; quarti di finale 1500, 500 metri donne e uomini a Gdansk (Polonia) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus.

Sabato 13 gennaio

Dalle 10.00 – Ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne a Gdansk (Polonia)

Dalle 13.32 – Semifinali e Finali 1500 metri uomini e donne; quarti di finale, semifinali e Finali 500 metri uomini e donne; semifinali staffette donne e uomini a Gdansk (Polonia) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus.

Domenica 14 gennaio

Dalle 10.00 – Ripescaggi 1000 metri uomini e donne a Gdansk (Polonia)

Dalle 13.32 – Quarti di finale, semifinali e Finali 1000 metri uomini e donne; semifinali e Finali Mixed Team Relay; Finale A staffetta femminile; Finale A staffetta maschile a Gdansk (Polonia) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus.

PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei)

Mercoledì 10 gennaio

12:00-14:56 Short program coppie d’artistico

16:15-20:49 Short program individuale maschile

Giovedì 11 gennaio

12:15-16:55 Short program individuale femminile

18:00-20:50 Free program coppie d’artistico

Venerdì 12 gennaio

11:00-15:57 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:00-20:52 Free program individuale maschile

Sabato 13 gennaio

12:00-15:52 Free program individuale femminile

17:30-20:50 Free dance danza sul ghiaccio

