Speed skating, record nazionale per David Bosa! Terzo posto sui 1000, primato del mondo per Jordan Stolz!

Lo Utah Olympic Oval di Salt Lake City, negli USA, si conferma anello velocissimo e vede cadere un altro record: nella prima gara sui 1000 metri maschili della quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, il padrone di casa Jordan Stolz firma il nuovo primato del mondo, andando a vincere la gara in cui sale sul gradino più basso del podio David Bosa, mentre la piazza d’onore va al cinese Zhongyan Ning.

Lo statunitense Jordan Stolz griffa il nuovo record del mondo in 1:05.37, cancellando il precedente primato, ottenuto sempre sulla pista di Salt Lake City il 15 febbraio 2020, dal russo Pavel Kulizhnikov in 1:05.69. L’americano, nell’occasione, lima anche 0″90 al personale, che era di 1:06.27. Piazza d’onore per il cinese Zhongyan Ning, secondo in 1:06.97, a 1.60 da Stolz.

In casa Italia arriva però il record nazionale di David Bosa, terzo con il crono di 1:07.06, a 1.69 dallo statunitense: l’azzurro ritocca il primato che già gli apparteneva con 1:07.24, fatto segnare il 18 dicembre 2022 a Calgary, in Canada. In precedenza in Division B era arrivato il sesto posto di Alessio Trentini con il nuovo primato personale in 1:08.23, oltre nove decimi in meno rispetto al precedente 1:09.14.

Per David Bosa si tratta del primo podio della stagione in Coppa del Mondo, il secondo in carriera, con l’unico precedente ottenuto proprio in occasione del vecchio primato nazionale già citato, nella gara sui 1000 metri che ancora una volta lo aveva visto terminare sul terzo gradino del podio, alle spalle ancora di Jordan Stolz, primo, e del neerlandese Thomas Krol, secondo.

ORDINE D’ARRIVO 1000 METRI MASCHILI

1 158 Jordan Stolz USA 1:05.37 WR TR PB

2 29 Zhongyan Ning CHN 1:06.97 +1.60

3 60 David Bosa ITA 1:07.06 PB +1.69

4 40 Marten Liiv EST 1:07.15 +1.78

5 113 Tim Prins NED 1:07.20 PB +1.83

6 129 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR 1:07.28 +1.91

7 105 Jenning De Boo NED 1:07.37 +2.00

8 143 Damian Żurek POL 1:07.45 PB +2.08

9 6 Mathias Vosté BEL 1:07.47 PB +2.10

10 53 Moritz Klein GER 1:07.71 +2.34

11 73 Taiyo Nonomura JPN 1:07.75 +2.38

12 17 Connor Howe CAN 1:07.84 +2.47

13 127 Peder Kongshaug NOR 1:07.92 PB +2.55

14 157 Cooper Mcleod USA 1:08.03 +2.66

15 80 Masaya Yamada JPN 1:08.05 +2.68

16 51 Hendrik Dombek GER 1:08.09 PB +2.72

17 79 Kazuya Yamada JPN 1:08.18 +2.81

18 11 Vincent De Haître CAN 1:08.27 +2.90

19 111 Kjeld Nuis NED 1:15.16 +9.79

DNF 70 Ryota Kojima JPN DNF

Foto: LaPresse