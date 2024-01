Speed skating, Italia ambiziosa per la tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City

Torna la Coppa del Mondo di speed skating per il quinto appuntamento in calendario. Sarà lo Utah Olympic Oval di Salt Lake City (USA), dal 26 al 28 gennaio, a ospitare il round del massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Sull’anello di ghiaccio statunitense ci sarà un’Italia ambiziosa, desiderosa di dar seguito a quanto fatto vedere nelle precedenti apparizioni, ivi compresa quella degli Europei 2024 a Heerenveen (Paesi Bassi).

Nella competizione continentale sono arrivati due argenti e un bronzo e la compagine guidata da Maurizio Marchetto vuol da seguito, tenendo conto dei 10 podi ottenuti finora in Coppa del Mondo. Dopo l’ultima tappa dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, la Nazionale italiana ha raccolto tre top-3, tra cui è arrivata l’affermazione nella Mass Start di Andrea Giovannini, al secondo successo stagionale dopo quello di Pechino (Cina).

Settima vittoria in carriera a livello individuale in Coppa del Mondo per lui, a solo una lunghezza dal primatista nazionale, Enrico Fabris. In tutto questo, il computo dei podi ammonta a 11. Con questo risultato il classe ’93 di Baselga di Pinè si è portato anche in vetta alla classifica di specialità. Forte di questo, il trentino vorrà riprender il filo del discorso interrotto, considerando la controprestazione a Heerenveen.

Paesi Bassi in cui Davide Ghiotto si è tinto d’argento nei 5000 metri e nel Team Pursuit, insieme a Giovannini e Michele Malfatti. Si dovrà fare i conti anche negli States con l’olandese Patrick Roest, oro nei 5000 metri alla Thialf Arena, su un ghiaccio particolarmente veloce. Nei fatti, il veneto ha raccolto quattro podi in altrettante gare del massimo circuito e guida la graduatoria delle prove “Distance”.

E poi è giusto parlare della “mamma volante”, Francesca Lollobrigida che, tornata a gareggiare nelle tappe europee di Coppa del Mondo, ha dato riprova di essere competitiva, come il bronzo nella Mass Start degli Europei certifica, al pari di ottime prestazioni nei 1500 e nei 3000 metri. Accompagnata come al solito dal suo pargolo, Tommaso, Francesca vorrà continuare nel suo magico percorso.

Foto: IPA Sport