Sofia Goggia torna a vincere: "Non stavo bene emotivamente. 24 pari con Brignone? Domani..."

Sofia Goggia è tornata a vincere nella specialità a lei più gradita. L’azzurra si è imposta nella discesa libera di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La nostra portacolori ha ruggito in maniera perentoria sulla pista austriaca e ha firmato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto in superG a St. Moritz, confermando il pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità (in precedenza era stata seconda a St. Moritz e quarta in Val d’Isere).

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono contenta di avere vinto. Su questa pista ho delle statistiche non da podio, mettiamola così. Dopo ieri non stavo emotivamente benissimo, non per la caduta in sé ma perché nelle gare di inizio gennaio faccio sempre fatica. Oggi ho fatto la mia discesa un pochino sporca nella parte alta, nel bosco sono stata tranquilla e ho sciato bene senza strafare e senza tirare fuori tutta la mia cavalleria, cosa che sto facendo fatica a fare ma ora spero di ingranare“.

La fuoriclasse bergamasca ha poi proseguito, tornando anche sulla caduta di ieri in superG: “Quando si cade dalla moto bisogna rimettersi in sella e ho fatto così, quella di ieri è stata una scivolatina banale. Pettorale rosso confermato, poi chi era dietro di me in classifica è arrivata indietro e le ho un po’ distanziate, ma siamo soltanto alla terza discesa ed è tutto aperto“.

L’azzurra ha così conquistato la 24ma vittoria in carriera in Coppa del Mondo e ha agganciato Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre nel massimo circuito internazionale itinerante: “24 pari? Così adesso battagliamo già domani. Mi godo questo risultato, ringrazio chi mi è stato vicino ieri, dentro di me ha pesato molto“.

Complimenti anche a Nicol Delago, che oggi ha concluso al terzo posto ed è salita sul podio a distanza di quattro anni dall’ultima volta: “Grande anche Nicol, sono molto contenta per lei, so che questa è una delle sue piste preferite e quindi sapeva benissimo di esserci e di poter fare una bella gara. Oggi è partita con l’1 e senza riferimenti, ma quando sei in discesa devi avere già le tue linee in testa, anche io non guardo nessuno, oggi ho visto solo lei per vedere la porta che avevano cambiato“.

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...