Snowboard, i convocati dell’Italia per il doppio PSL di Pamporovo: confermati i 9 azzurri di Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard alpino prosegue e fa tappa nel weekend a Pamporovo per il sesto appuntamento della stagione. La località bulgara ospiterà infatti tra sabato 20 e domenica 21 gennaio ben due slalom paralleli individuali, mentre successivamente il circuito maggiore si sposterà a Rogla e affronterà quattro round consecutivi di PGS.

Questo fine settimana andranno in scena invece il terzo ed il quarto PSL dell’inverno (senza considerare la prova a squadre di Bad Gastein), molto importanti per la classifica di specialità e ovviamente anche per la graduatoria generale. Il movimento azzurro dello snowboard alpino sin qui ha archiviato la bellezza di 12 piazzamenti sul podio complessivi, quindi ci sono grandi aspettative.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha confermato i 9 atleti protagonisti dell’ultimo evento di Coppa del Mondo in Austria, quindi vedremo in azione anche a Pamporovo Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Mirko Felicetti al maschile e Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont in campo femminile.

Il pendio bulgaro sarà poi teatro anche di un ulteriore doppio slalom parallelo individuale per quanto riguarda il circuito di Coppa Europa, tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio. L’Italia schiererà per l’occasione Fabian Lantschner, Elias Zimmerhofer, Mike Santuari, Elisa Fava, Sofia Valle e Fabiana Fachin.

Foto: Lapresse