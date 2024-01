Snowboard, Bagozza e Dalmasso secondi nel PSL a squadre di Bad Gastein! Vincono Prommegger-Schoeffmann

Altro risultato di spessore per l’Italia dello snowboard parallelo a Bad Gastein (Austria). Dopo la vittoria di Maurizio Bormolini e il terzo posto di Jasmin Coratti nei PSL individuali di ieri, arriva oggi un secondo posto nella gara a squadre: a conquistare questo ottimo piazzamento sono Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso (Italia 3), che si arrendono solo in Big Final contro Andreas Prommegger e Sabine Schoeffmann (Austria 1).

Bravissimi quest’oggi Bagozza e Dalmasso: in seguito alle vittorie contro Germania 3 (Prantl-Loch) e Svizzera 1 (Caviezel-Zogg) tra ottavi e quarti di finale, i due azzurri hanno battuto i tedeschi Stefan Baumeister e Ramona Hofmeister (Germania 1) in semifinale e poi hanno lottato nella Big Final, perdendo soltanto per 21 centesimi contro appunto gli ottimi A. Prommegger e Schoeffmann, alla fine dunque vincitori della gara.

Terzo posto finale per Baumeister e Hofmeister, capaci di vincere la Small Final contro gli italiani Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont (Italia 1). Quarto posto dunque per questi ultimi, che sono stati perfetti fino alle semifinali, ma poi hanno perso i successivi due scontri (il primo contro Austria 1). Hanno invece terminato la gara più indietro i fratelli Edwin e Jasmin Coratti (Italia 2), eliminati ai quarti dai futuri vincitori e alla fine settimi.

Foto: FISI/Pentaphoto

